Diplomacia de seguridad: el lujo que México se negó a sí mismo

Mientras el Departamento de Estado estadounidense escalaba presiones sobre el fentanilo, mientras los cárteles operaban con ramificaciones transnacionales que involucraban rutas, financiamiento y complicidades en al menos cuatro continentes, la SRE observaba desde las gradas.

La renuncia de De la Fuente no es un accidente administrativo.

Es el reconocimiento tácito de que ese modelo de cancillería decorativa agotó su ciclo —o lo agotaron quienes lo diseñaron.

Velasco sabe dónde están los cables pelados

Roberto Velasco no llega neófito al cargo.

Como titular de la Unidad —hoy Subsecretaría— de Asuntos para América del Norte, Velasco construyó el expediente más denso y sensible de la diplomacia mexicana reciente: las tensiones por la Iniciativa Bicentenario, las fricciones por la política de visas, las negociaciones en torno al T-MEC y, sobre todo, la creciente presión de Washington para que México aceptara una cooperación antinarcóticos que, en varios momentos, rozó el concepto de intervención.

Conoce los nombres, los cables y los silencios.

Eso es una ventaja. Pero también es una trampa. Conocer el expediente no equivale a tener el mandato político para reformular la arquitectura de la diplomacia de seguridad mexicana. Y esa arquitectura, hoy por hoy, es un desastre funcional.