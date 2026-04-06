Diplomacia de seguridad: el lujo que México se negó a sí mismo

El problema estructural: la SRE fuera de la sala
El informe del Wilson Center de 2023 sobre cooperación bilateral en seguridad documentó con precisión lo que en México se sabía, pero nadie decía con claridad: las agregadurías policiales, militares y de inteligencia mexicanas en el exterior operan con una autonomía que raya en la opacidad.
La coordinación con la Cancillería es esporádica, protocolaria en el mejor de los casos, y en el peor, inexistente. La DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos negocian directamente con sus contrapartes mexicanas —la Guardia Nacional, la FGR, la Sedena— sin que la SRE funcione como filtro, como eje coordinador ni como memoria institucional de esas interacciones.
El resultado es previsible: México negocia en parcelas.
Cada dependencia construye su relación bilateral desde su propia lógica operativa, sin coherencia de Estado y sin visión estratégica conjunta. Cuando hay conflicto —y los hay, frecuentemente— no existe un mecanismo institucional que lo resuelva desde la soberanía. Se resuelve, cuando se resuelve, con llamadas entre funcionarios que no siempre tienen el nivel ni el mandato para hacerlo.
Lo que Velasco debe hacer: propuestas sin eufemismos
Primero: la SRE debe integrarse formalmente y con voz vinculante al Gabinete de Seguridad. No como observadora. No como relatora. Como eje coordinador de toda acción exterior en materia de seguridad. Esto requiere una reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y al propio decreto que regula el gabinete. Es viable. Solo requiere voluntad política.
Segundo: debe crearse un Protocolo Nacional de Coordinación de Agregadurías de Seguridad, que obligue a todas las representaciones policiales, militares y de inteligencia en el exterior a reportar sistemáticamente a la SRE, con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. El modelo canadiense de coordinación interagencial exterior, documentado por el Centro de Gobernanza Internacional de Waterloo, ofrece un referente técnico sólido y adaptable.