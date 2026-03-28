El circo romano de Michoacán. Cuando el castigo sustituye al Estado

Antes de apretar el gatillo, el adolescente, conocido en redes como "vodka.com", había publicado historias en Instagram posando frente a un espejo con el fusil AR-15 que usaría horas después, con música de apología del delito de fondo, el rostro cubierto por un dibujo de anime.

Las señales estaban ahí. Nadie las vio. O nadie quiso verlas.

Lo que siguió al crimen fue predecible y aterrador por su vulgaridad política.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que impulsará una iniciativa para modificar los procedimientos penales a fin de que menores de edad puedan ser enjuiciados como adultos en casos de delitos graves.

Desde el Congreso local, el legislador independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla fue más lejos y declaró que el crimen merece la pena de muerte.

Dos políticos, dos declaraciones, cero política pública. Puro circo romano. El pulgar hacia abajo buscando al público, no a la solución.

La ciencia que los políticos no leen

Hay algo gravemente deshonesto en proponer que juzgar a un adolescente como adulto resuelve el problema de la violencia juvenil.

No es una opinión: es lo que dice la evidencia acumulada durante décadas.

En el marco jurídico de Estados Unidos, un informe de 2012 demostró la alta probabilidad de reincidencia cuando menores fueron juzgados como adultos en vez de en sistemas especializados para adolescentes, así como elevados riesgos de abuso y daño.