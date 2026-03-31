Cuando la doctrina militar habla español progresista. El Pentágono agradece la traducción

La segunda es un despliegue militar masivo, operativos de descabezamiento con inteligencia estadounidense y extradiciones estratégicas que, en su lógica operativa, son indistinguibles del modelo que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió no replicar. "No va a regresar la guerra contra el narco, de Calderón.

No buscamos ejecuciones extrajudiciales", dijo.

El problema es que la realidad no leyó ese comunicado.

Trump, la guerra que no se disfraza

Del otro lado de la frontera no existe esa tensión entre discurso y práctica. Donald Trump, en su segundo mandato, es brutalmente coherente.

El 20 de enero de 2025, coincidiendo con su toma de posesión, firmó una orden ejecutiva que clasificaba a los cárteles de la droga como "organizaciones terroristas extranjeras".

Esta designación no es retórica: reorienta la maquinaria militar estadounidense, originalmente diseñada para la guerra global contra el terrorismo, hacia los cárteles de la droga y otras organizaciones criminales transnacionales.

En febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio formalizó la lista: el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos quedaron designados oficialmente. La estrategia complementaria del Departamento de Justicia fue igualmente explícita: la "eliminación total" de cárteles, persiguiendo a líderes y miembros de alto rango con condenas ejemplares.

Aquí no hay abrazos. Hay doctrina militar aplicada al crimen transnacional.