Bloqueo de cuentas sin control judicial: el polémico aval de la SCJN a la UIF

Ese criterio no ignoraba los compromisos asumidos por México en materia de combate al crimen financiero. Tampoco desconocía instrumentos como la Convención de Palermo, el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo o las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Partía de otra inquietud. Cómo hacer compatible una medida profundamente invasiva con los estándares constitucionales de control del poder.

El bloqueo de cuentas es una medida de alto impacto. Suspende operaciones, paraliza recursos y puede afectar la viabilidad misma de una empresa o de una persona. Todo ello ocurre sin intervención judicial previa. Frente a esa realidad, la Corte de entonces optó por una solución restrictiva. Permitió la medida, pero la condicionó a un anclaje externo verificable. No como una concesión al derecho internacional, sino como una forma de introducir un límite frente a la discrecionalidad administrativa.

Esa lógica acaba de cambiar.

El Pleno de la Corte resolvió una serie de asuntos que redefinen el alcance de esta facultad. El argumento central es que exigir una solicitud expresa de un Estado extranjero como condición para bloquear cuentas introduce un obstáculo innecesario que contraviene los compromisos internacionales asumidos por México. Instrumentos como la Convención de Palermo, el Convenio para la Represión de la Financiación al Terrorismo y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional obligan a los Estados a adoptar medidas efectivas para congelar activos, sin supeditar su ejercicio a peticiones externas. Desde esa perspectiva, el criterio anterior no solo era restrictivo, sino potencialmente ineficaz.

A este razonamiento se suma otro elemento relevante. La distinción entre bloqueos de origen nacional e internacional generaba un trato desigual difícil de sostener. Las mismas dudas que llevaron a considerar inconstitucionales los bloqueos internos podían formularse con la misma fuerza respecto de los bloqueos derivados de cooperación internacional. Permitir unos y prohibir otros no resolvía el problema. Solo lo desplazaba.

En ese sentido, la Corte tenía razón en advertir la inconsistencia. El problema es cómo decidió resolverla.