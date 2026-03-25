Armas en México; negocio ilícito y violencia

En agosto de 2021, México por conducto del entonces canciller Marcelo Ebrard, presentó una demanda de 10,000 millones de dólares contra 10 grandes fabricantes de armas en un tribunal federal en Massachusetts. Era la primera vez que un gobierno extranjero presentaba una acción legal de ese tipo contra compañías estadunidenses al acusarlas de facilitar el flujo de armas hacia los cárteles de la droga que fomentan la violencia.

Cuatro años después, en junio de 2025 la Corte Suprema resolvió por unanimidad que el gobierno mexicano no puede demandar a las productoras de armas porque la legislación estadounidense las exime de responsabilidad.

Tanto en el atentado del que fue víctima el ahora secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch en junio de 2020, como en la fallida operación para detener a Ovidio Guzmán en octubre de 2019 o la captura de Nemesio Oseguera en febrero, en todos esos hechos se mostró el enorme poder de fuego del que disponen los grupos criminales en México.

Hasta ahora las autoridades de Estados Unidos han hecho oídos sordos al llamado de la presidenta para revisar este tema tan sensible y complejo en la agenda de seguridad bilateral. La Administración Trump desvía el foco y se empeña en demonizar a la población migrante y a repetir una y otra vez que solo traen violencia a las comunidades.

Al ser destituida como secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem resaltó como uno de sus logros la expulsión de “tres millones de inmigrantes ilegales”. Durante su gestión, jamás se refirió al tráfico de armas y a la violencia que provoca de este lado de la frontera.

El 7 de marzo, Trump convocó en Miami a 12 presidentes de filiación política de derecha de América Latina a la Cumbre “Escudo de las Américas” con el propósito de delinear estrategias de acción para desmantelar a grupos criminales en esos países. El estadounidense aprovechó la ocasión para afirmar que el epicentro de la violencia de los cárteles está en México.