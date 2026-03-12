El mantra que no detiene balas

El documento oficial presentado el 10 de marzo de 2026 presenta cifras considerables: 312,000 hogares visitados, 5.5 millones de servicios y trámites brindados, 376 espacios públicos recuperados y 9,201 armas canjeadas entre octubre de 2024 y marzo de 2026.

El esfuerzo es real. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿eso explica una mejora sostenida en seguridad, o simplemente compensa las fallas acumuladas de los gobiernos estatales o municipales?

¿Qué son realmente "las causas"?

En criminología, las causas de la violencia no son un concepto difuso. Se identifican en factores estructurales concretos: desigualdad persistente, ausencia de oportunidades educativas, deterioro urbano, debilitamiento institucional y presencia consolidada de economías criminales.

Esos factores no se corrigen con jornadas de servicios ni ferias comunitarias.

El mantra de gobierno identifica "jóvenes en contexto de vulnerabilidad", "necesidades familiares y comunitarias" y territorios con alta incidencia delictiva. Desde ese diagnóstico se desplegaron 485 Ferias de Paz, 367 Comités de Paz y más de 8,000 Mesas de Paz, además de la participación de más de 292,000 personas en programas sociales.

El problema es que buena parte de esas acciones corresponde a funciones ordinarias de los gobiernos locales: mantenimiento urbano, servicios básicos, prevención comunitaria y atención social. Tareas que constitucional y funcionalmente recaen en municipios y estados.

Cuando esas tareas fallan durante décadas, el deterioro social se convierte en terreno fértil para el crimen organizado.