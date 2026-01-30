Amagos arancelarios: el saldo para México

El 1° de febrero, Trump anunció un arancel del 25% a todas las importaciones provenientes de nuestro país como represalia por el flujo de migrantes y de drogas. En junio firmó un decreto que aumentaba del 25 al 50 por ciento los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El 12 de julio anunció una vez más un gravamen del 30% a México por el flujo de drogas ilícitas a Estados Unidos y en diciembre amagó con un porcentaje del 5% si no se entregaba a estados fronterizos el volumen de agua que fija el tratado de 1944.

La intervención de la presidenta Sheinbaum ha sido clave para desactivar las medidas coercitivas. En todos los casos, se establecieron prórrogas que evitaron la puesta en marcha de las tarifas, de las que quedaron excluidas aquellas mercancías con contenido norteamericano en virtud del T-MEC.

La ofensiva y agresiva política comercial desplegada por el mandatario estadunidense ha obligado a cambiar de raíz los planes en nuestro país. La megafactoría de Tesla en Nuevo León el proyecto más sonado de nearshoring, quedó en los archiveros. En julio, la automotriz china BYD canceló sus planes de construir una planta de manufactura ante las tensiones geopolíticas; ni siquiera anticipó el sitio donde se instalaría.

Como parte de una reestructura global, Nissan cerró su histórica planta en Morelos para trasladar sus operaciones a Aguascalientes. Hace unos días, General Motors informó sobre el despido de 1,900 empleados de su planta en Ramos Arizpe, Coahuila, debido a los aranceles impuestos al sector. Los efectos se sienten.

La magnitud del comercio chino y la necesidad de priorizar el mercado con sus socios norteamericanos obligaron a modificar la inercia. En diciembre, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación para imponer cuotas arancelarias 10 al 50 por ciento sobre productos provenientes de países con los que México no ha suscrito un tratado comercial, en su mayoría asiáticos.