De socios estratégicos a mandaderos de lujo: la evolución de una relación

No estamos ante una crisis coyuntural, sino ante el colapso de un paradigma: el de la cooperación entre socios estratégicos. Washington dejó de creer en la voluntad de México para combatir al crimen organizado. Solo confía en nuestra capacidad de obedecer bajo presión.

Las señales son inequívocas.

Las entregas de capos no se leen en el Capitolio como gestos de cooperación genuina, sino como moneda de cambio para despresurizar crisis inmediatas.

Cada extradición mediática debilita nuestra soberanía, fortalece la dependencia y no genera estabilidad duradera. Es el equivalente estratégico de apagar incendios con gasolina.

El diagnóstico que nadie quiere hacer

México perdió la iniciativa estratégica hace años.

Pasamos de la cooperación estructurada —problemática, pero al menos institucional— de la Iniciativa Mérida, a la narrativa sin dientes del Entendimiento Bicentenario, y hoy operamos en modo permanente de contención de crisis.

No diseñamos la agenda bilateral: reaccionamos a ella.