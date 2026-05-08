ZonaLibre | Las grietas en México no dejan de sufrir

La política mexicana no está en crisis por un solo escándalo ni por un solo partido. Está bajo una presión estructural que lleva décadas acumulándose: según Transparencia Internacional, México obtuvo 31 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, ubicándose en el lugar 126 de 180 países evaluados. Es la misma calificación que ha rondado en los últimos cinco años, lo que indica no un deterioro súbito, sino una normalización preocupante.

La historia reciente suena conocida: gobernadores investigados, exmandatarios señalados, acusaciones desde Estados Unidos, expedientes por narcotráfico, peculado, lavado de dinero y fortunas difíciles de explicar. Cambian los nombres, cambian los colores partidistas, cambian los discursos. El fondo, no.

Ahí está Joaquín “El Chapo” Guzmán, desde una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, pidiendo un nuevo juicio y sosteniendo que no le hizo daño a nadie. Fue declarado culpable en 2019 en una corte federal de Nueva York por 10 cargos, entre ellos tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana, lavado de dinero y uso de armas. El jurado deliberó menos de seis horas. La condena: cadena perpetua más 30 años. Mientras tanto, el Cártel de Sinaloa que contribuyó a construir sigue operando: la DEA estima que es responsable de introducir la mayor parte de la heroína y el fentanilo que llegan al mercado estadounidense.

Pero el problema no es solo el capo. El problema es la política que lo rodeó, lo permitió, lo negó o simplemente no pudo frenarlo.

Por eso el caso de Rubén Rocha Moya resulta tan significativo. No solo porque se trata de Sinaloa, sino porque las acusaciones lo alcanzan en pleno ejercicio del poder. Autoridades estadounidenses lo han señalado por presuntos vínculos con “Los Chapitos”; él ha rechazado las imputaciones y el gobierno mexicano ha dicho que no hay elementos para una detención inmediata. Lo que sí es verificable: Sinaloa registró 2,934 homicidios dolosos en 2023, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra más alta de su historia reciente. La ineficiencia también es corrupción.