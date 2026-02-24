ColumnaInvitada | El caos en México como estrategia imperialista estadounidense

Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa, dio a conocer el pasado 10 de febrero que desde que Claudia Shienbaum asumió la Presidencia de la República en octubre de 2024, de las 18,000 armas de fuego que se han incautado, alrededor del 78% provienen del país del norte; y más grave aún, el mandatario también afirmó que desde 2012, alrededor de la mitad de los cartuchos calibre .50 confiscados provienen de Lake City Army Ammunition Plant, la cual “ es propiedad del gobierno estadounidense ”. Esto confirma lo que ya se sospechaba desde hace tiempo: que el gobierno estadounidense participa directamente en el tráfico de armas.

Esta incongruencia entre discurso y política no es accidental, sino que parece formar parte de una calculada medida geopolítica que tiene por nombre el “Caos controlado”, y es en esencia muy similar a lo ocurrido en las guerras del Medio Oriente a principios de siglo.

Este concepto sostiene que la inestabilidad en regiones clave puede ser funcional a los intereses de una potencia hegemónica. Esto no significa necesariamente que se “cree” el caos desde cero, sino más bien se aprovechan conflictos internos y/o se intensifican fracturas internas. Esto tiene el propósito de evitar la consolidación de potencias regionales autónomas y/o mantener dependencia económica, política y militar. En términos prácticos, justifica la intervención militar –presentándose como una amenaza a la seguridad–, evita la formación de alianzas rivales y mantiene a los Estados en situaciones de vulnerabilidad estructural. Sin embargo, es importante aclarar que no significa el desorden total, sino una inestabilidad gestionable que impide la autonomía estratégica.

El mayor ejemplo reciente de esto ocurrió en las guerras post atentados de 2001, en las que Estados Unidos intervino en países como Iraq, Afganistán, Libia y Siria; justificándose a través de la narrativa de la “lucha contra el terrorismo” y la “promoción de la democracia”. Los vacíos de poder dieron espacio a conflictos armados y guerras civiles; y así, ninguna potencia regional emergió con suficiente fuerza como para desafiar los intereses occidentales.