Estrategia Nacional Antidrogas 2026 de EU y México

Y con la advertencia del fiscal estadounidense Todd Blanche, quien anticipó el 5 de mayo nuevas acusaciones e investigaciones contra políticos mexicanos en el marco de una ofensiva anticorrupción transnacional del Departamento de Justicia estadounidense.

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también advirtió este 6 de mayo que su gobierno realizará acciones contra el narcotráfico si México y otros países no asumen esa tarea.

La ENA 2026 identifica a México como un territorio clave de origen y tránsito de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, especialmente fentanilo y metanfetamina. Se señala que existen múltiples laboratorios de producción y túneles en la frontera para pasar la droga.

La ENA 2026 indica que el Gobierno estadounidense cooperará con el mexicano en el desmantelamiento de dichos laboratorios. Las diferencias con respecto a la participación de agentes de la CIA en operativos antidrogas en el estado de Chihuahua a fines de marzo reflejan la dificultad de gestionar tal nivel de cooperación. En el marco de la Orden Ejecutiva del 20 de enero de 2025 de declarar a los grupos de crimen organizado como terroristas.

En suma, existe un cambio de tono, que pasa de la cooperación tradicional a la exigencia de resultados, pues la ENA 2026 introduce una doctrina de responsabilidad de los países tanto de origen como de tránsito.

El reto de la agenda bilateral es avanzar hacia una estrategia binacional que promueva las capacidades del sistema de justicia y seguridad: capacitación, profesionalización, equipamiento y mecanismos de rendición de cuentas para fortalecer una política integral antidrogas y con ello evitar la experiencia fallida de la primera gran cruzada contra las drogas del presidente Nixon en 1971.