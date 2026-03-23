Los sinsentidos de la discusión electoral

Sobre la primera propuesta, debemos reconocer que fue un movimiento interesante por parte de la presidenta aventarla, a pesar de saber que no tendría suficiente respaldo de los partidos aliados a Morena por trastocar sus intereses particulares, origen del PT y PVEM como partidos bisagra.

Habría que preguntarse el objetivo real de la presidenta con esta decisión. Por un lado, es claro que era una de las tantas herencias malditas de su mentor, AMLO. Como todas esas herencias, este era un intento más por desarticular el entramado institucional del país.

Por otro lado, la propia presidenta ha mostrado coincidencia en muchos de los intereses de su antecesor por centralizar poder, y desarticular lo poco que queda de las instituciones que por décadas se construyeron como contrapeso al profundo presidencialismos que nos caracteriza.

El haber enviado al Legislativo esa propuesta obradorista, sabiendo que no contaría con el apoyo necesario para aprobarse, puede tener varias interpretaciones.

Una de ellas es la falta de operación política eficiente para tomar control de los temas políticos, que no sería raro dada la trayectoria que hemos visto de su gobierno desde su toma de protesta, y la evidente falta de operadores eficaces.

Aunque otra lectura, y ojalá sea la correcta, es que lo hizo para matar el tema, sabedora de que era una reforma totalmente contraria al sistema democrático y de partidos. Una especie de vacuna en salud para matar el tema, y sus riesgos. Sería un movimiento más estratégico de lo que acostumbra.