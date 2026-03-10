No son los populismos, son sus orígenes

Desde hace tiempo se han dado planteamientos y análisis anti populistas, lamentablemente algunos de los más conocidos parecen más movidos por intereses específicos de derecha o económicos de empresarios radicales.

Ha sido claro el financiamiento a personajes y campañas de manipulación para fortalecer sesgos de las pequeñas cajas de eco de algunas élites del ultra conservadurismo. Seguro a varios les suenan Gloria o Cayetana, quienes curiosamente comparten apellido, pero son de diferentes latitudes.

Lo que está completamente ausente es el análisis de por qué están llegando al poder con tanta fuerza estas configuraciones populistas, de izquierda y de derecha.

La discusión pública sobre los populismos se está enfocando meramente en lo que hoy caracteriza a este tipo de gobiernos, y en las consecuencias negativas que están teniendo para las sociedades a las que llegan. Y de manera muy particular, en criticar y señalar sus errores o excesos.

Pero nada se está hablando o escribiendo sobre las razones que han tenido las sociedades para votar por este tipo de liderazgos. Ni sobre las condiciones sociales que han llevado a que los discursos populistas tengan tanto eco. Mucho menos sobre los errores que nos llevaron a esta realidad.

Trump es el ejemplo perfecto. Décadas de errores de la élite política estadounidense fueron profundizando diferencias irreconciliables entre el llamado americano promedio y todo el abanico de minorías que han crecido de manera importante.

El exceso de corrección política se convirtió en censura. Las llamadas acciones afirmativas cayeron en discriminación inversa. El discurso político se volvió confrontacional. Ante esto, hubo inacción total y absoluta, de gobiernos Demócratas principalmente, y de Republicanos en otro sentido.

Poco a poco se fue evidenciando la desconexión total del sistema política con la realidad social, y la insensibilidad ante una creciente polarización, derivada de desigualdades sociales profundas. Sin atender nunca la raíz de fondo que ha representado la discriminación en aquel país.