El “sistema internacional” dejó de ser funcional hace mucho

Es interesante ver que la discusión, para variar, ha sido en un sentido nostálgico de un ayer que hacer mucho tiempo dejó de existir. Un ayer que ya no era viable desde hace un buen rato, pero que muchos siguen resistiéndose a aceptar que cambió sin que hiciéramos algo al respecto.

En esta nueva discusión sobre ese sistema internacional, sobran los argumentos sobre cómo se le está destruyendo. Pero son muy pocas las voces que se van al fondo real: desde cuándo dejó de funcionar y cómo fue que, por autocomplacencias y arrogancias, lo dejamos caer mucho antes de la coyuntura actual.

Esa arquitectura global que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial, nació con errores de origen. Y aunque funcionó al principio, desde hace varias décadas se hizo evidente su debilidad y la necesidad de reformarla de fondo. Pero nadie quiso hacerlo.

El mundo entero entró en una zona de confort. Nos fuimos haciendo ciegos a la realidad, mientras las instituciones multilaterales se iban resquebrajando. Muy similar a México, que hoy todos ven el desastre institucional de la 4T, pero son ciegos ante todo lo que ya venía destruido de antes.

La ONU, creada en parte con buenas intenciones, poco a poco se fue convirtiendo en un mastodonte artrítico y obeso. Una burocracia que sirvió más de refugio de ex funcionarios y ex políticos, mezclado con académicos y activistas idealistas que estaban muy lejos de la realidad de los países.

Hoy, la crisis es innegable. Sus problemas presupuestales son solo una de las señales de su decadencia. Pero de ninguna manera son problemáticas recientes, ni derivadas de la actual administración estadounidense, por más que esté contribuyendo a su declive.