José Woldenberg cuestiona el “Plan B” electoral de Sheinbaum: "Mucho de lo avanzado ha sido destruido”

Al participar como invitado en el Consejo Consultivo de la organización Somos México, que aspira a convertirse en partido político, Woldenberg recordó que en la Constitución se logró incluir “que los funcionarios públicos de todos los niveles no pueden hacer campaña a favor ni en contra de ningún partido político”.

Ese principio de neutralidad ahora está en juego y puede destruirse como se han destruido ya otros elementos democráticos, estimó.

Sobre el "Plan B", explicó : “No alcanzo a ver siquiera (ese plan) como reforma electoral. Lo que se trata es, uno, de que en las elecciones intermedias pueda haber lo que se llama revocación del mandato que Morena ha convertido en 'ratificación' y permitir que la presidenta haga campaña", aseguró.

Lo segundo es “que eventualmente la presidenta de la República esté en la boleta en las próximas elecciones de 2027 y pueda hacer campaña. Algo que a lo largo de estos años las oposiciones lucharon por tratar de construir condiciones de la competencia medianamente equitativa”.

Por eso sostuvo que lo que ha denotado Morena en sus dos sexenios, el primero de Andrés Manuel López Obrador y el segundo de Claudia Sheinbaum, es que no tienen aprecio por los avances democráticos y más bien desprecian la diversidad.

“Desde que en 2018 arribó a la presidencia López Obrador, muchos creo que dijimos que ojalá no se fuera a tirar el niño junto con el agua sucia. ¿Cuál era el niño? El niño eran los avances democráticos” .

Lo que ocurrió es que en la coalición que hoy nos gobierna, “no aprecian lo logrado en democracia” y se ostentan como los únicos representantes de la sociedad.

Así se mostró con el primer experimento de revocación del mandato, durante el gobierno del expresidente López Obrador, en que “la revocación se convirtió exactamente en lo contrario.

“¿Quiénes pedían firmas para la revocación? Los propios militantes de Morena. ¿Y qué es lo que demandaban? La ratificación del mandato, no la revocación. Una fórmula de democracia directa, que tiene un sentido y ahora tiene otro”, agregó.

El exconsejero presidente del INE planteó que el país es diverso y un sistema democrático lo que intenta es ofrecerle un cauce de expresión y recreación a esa riqueza pero eso no ocurre y la muestra es como se ha acaparado al Instituto Nacional Electoral (INE) al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Eso ocurre porque todos los autoritarismos lo que proponen “es exactamente lo contrario, solo hay un punto de vista correcto, solo hay una ideología correcta y la contienda política que se vive en México es precisamente eso, democracia u autoritarismo y por desgracia mucho de lo que se había avanzado en términos democráticos ha sido destruido ya”.