Plan B de la reforma electoral: ejes y perspectivas

Revocación de mandato

El primer eje plantea que este mecanismo debe ser sometido a votación en el tercer o cuarto año del periodo del poder ejecutivo. Una de las principales cuestiones es su realización el mismo día de la jornada electoral de los procesos intermedios o, en su defecto, en el año posterior a dichos procesos federales y poder solicitarse terminado el segundo o tercer año del periodo constitucional. Además, se propone la inclusión de reglas específicas y prohibiciones sobre la promoción y propaganda para los partidos, pero no así para el Ejecutivo.

La coincidencia temporal de alinear ambas jornadas electorales, aunque prohíbe la propaganda gubernamental y la contratación de propaganda por parte de los partidos políticos, permite que el Ejecutivo pueda promover la continuidad del cargo, con riesgo de trasladar la discusión al ámbito de la competencia electoral y generar condiciones inequitativas, pues se trata de un diseño institucional que puede generar zonas grises entre la promoción institucional y la propaganda electoral. Lo anterior puede afectar la equidad e incidir en la percepción del electorado, especialmente en la elección intermedia de la Cámara de Diputados, con la intervención del Ejecutivo.

Reducción de gastos en estados: impacto en cabildos y Congresos locales

El segundo eje apunta a la reducción del número de integrantes en los cabildos municipales, estableciendo que los ayuntamientos del país cuenten únicamente con un rango de 7 a 15 regidores como máximo. No obstante, este tema no siempre considera que los regidores son electos en una gran parte del país por representación proporcional, mecanismo diseñado para compensar las pérdidas en mayoría y asegurar la pluralidad en los cabildos, permitiendo que las minorías tengan presencia y voz en la toma de decisiones. Reducir el número de regidores crea el riesgo de limitar la diversidad política y dificultar la participación de partidos que obtienen menos votos, afectando la representatividad municipal.

Por otra parte, este segundo eje, en el caso de los congresos locales, busca limitar el presupuesto asignado a cada uno, fijando un tope del 0.70% del presupuesto de egresos de cada Estado para el funcionamiento de su respectivo Congreso.

La asignación de recursos a los Congresos estatales basada solo en el presupuesto de egresos puede parecer lógica, pero no necesariamente beneficia a todas las entidades por igual; los estados con economías más débiles o presupuestos bajos podrían ser los más impactados, dado que un presupuesto topado no refleja la realidad económica ni política de cada entidad federativa, sin olvidar que de los congresos locales dependen las entidades fiscalizadoras del gasto público, lo cual podría verse afectado ante ausencia de reglas claras.