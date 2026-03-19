El Estado subcontratado

Primero, la depuración real con consecuencias jurídicas. El Certificado Único Policial debe ser condición sine qua non para operar, con revisiones bianuales que incluyan análisis patrimonial, contactos y entorno. En Ecuandureo, ninguno de los detenidos tenía este certificado: la puerta estaba abierta por diseño.
Segundo, salarios dignos vinculados a desempeño e integridad, financiados con un fondo federal de fortalecimiento policial con reglas de operación claras que desincentiven la captura política local.
Tercero, sistemas estatales de inteligencia criminal autónomos, con capacidad técnica real y blindaje institucional frente a presiones locales.
Cuarto, protección efectiva al agente denunciante: sin mecanismos robustos de denuncia interna protegida, la omerta criminal dentro de las corporaciones es inevitable.
Quinto, una reforma al modelo de coordinación federal que no trate a los estados como receptores pasivos de fuerza federal, sino como actores con responsabilidad acotada, recursos garantizados y rendición de cuentas verificable.
Conclusión: nombrar la derrota para poder construir otra cosa
La muerte de "El Mencho" en Tapalpa no marca el fin de la gobernanza criminal en México. Marca la oportunidad —quizás la última de esta generación política— de mirar sin eufemismos el tamaño real de la derrota institucional acumulada.
Las nóminas encontradas en esa cabaña no son solo evidencia criminal: son el inventario de un Estado que cedió su monopolio legítimo de la fuerza a cambio de nada, policía por policía, corporación por corporación, reforma por reforma vacía.
México no necesita más fuerzas especiales bautizadas con nombres épicos. Necesita instituciones ordinarias que funcionen de manera extraordinariamente honesta. Esa es la diferencia que el crimen organizado lleva décadas explotando, y que los gobiernos estatales y federales llevan décadas fingiendo no entender.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.