El Estado subcontratado

Las cifras son elocuentes en su frialdad administrativa: solo en diciembre de 2025, el Cártel Jalisco Nueva Generación generó ingresos superiores a 17 millones de pesos únicamente en los municipios de Tapalpa y Cocula.

De ese flujo, una fracción precisa y sistemática se destinaba al pago de corporaciones policiales: 138,000 pesos para la policía municipal de Tapalpa, 236,000 para Sayula, cantidades similares para Atoyac, Techaluta, Amacueca.

La lógica no es la del soborno oportunista. Es la de una nómina empresarial con periodicidad, jerarquía y distribución presupuestal definida. Los pagos no improvisan: administran.

Más revelador aún es que entre los conceptos de gasto aparezcan no solo municipios, sino tres corporaciones de la Policía del Estado de Jalisco: la Policía Vial, la Policía Estatal —conocida coloquialmente como "los negros"— y la recién creada Policía Estatal de Caminos, inaugurada en 2025 por el gobernador Pablo Lemus con el eslogan "preparada para cuidar, no para multar". El monto total ascendía a 456,000 pesos distribuidos entre estas tres corporaciones estatales.

El dato no es menor: estamos ante una policía refundada, presentada como solución institucional a la inseguridad en carreteras, que aparece en la hoja de pagos del cártel antes de cumplir su primer año de existencia.

Esto no es corrupción coyuntural. Es penetración estructural planificada.