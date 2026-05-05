Pragmatismo desde el oficialismo. El costo de no ser coherente

Hoy tenemos frente a nosotros un caso de estudio en desarrollo pero ya, muy interesante: desde la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, observamos cómo una narrativa originalmente exitosa (cercana, precisa, social y dirigida a erradicar los privilegios) comienza a desmoronarse bajo el peso de un peligroso pragmatismo puro.

Desde las más altas esferas del oficialismo ya se reconoce este giro. Ricardo Monreal ha catalogado la actual postura de la presidencia como un "pragmatismo gubernamental", argumentando que las decisiones deben priorizar sus "consecuencias prácticas, más allá de las convicciones ideológicas". Monreal aplaude esta capacidad de ajuste frente a la posible adopción del fracking para la extracción de gas, una técnica históricamente condenada por su movimiento.

El tránsito de una narrativa fundacional emocional, clara, movilizadora hacia una etapa de decisiones más complejas, donde el pragmatismo gana peso no es, en sí mismo, un problema. Es, de hecho, inevitable.

Toda organización pública o privada enfrenta momentos en los que debe ajustar su rumbo frente a restricciones operativas, presiones externas o nuevas prioridades estratégicas. En esos momentos, el pragmatismo no sólo es válido, es necesario.

El reto aparece cuando ese pragmatismo no se acompaña de una narrativa que lo explique, lo contextualice y lo haga coherente con el marco original que generó confianza. Esa situación, se puede traducir, peligrosamente, en desconexión e insensibilidad.

E incluso llega a las finanzas cotidianas, con la recomendación presidencial de "cargar magna" para ahorrar, una salida pragmática pero superficial que ignora que usar gasolina de bajo octanaje en motores que exigen premium provoca explosiones a destiempo y daños mecánicos severos. Además de ignorar sendas promesas de campaña.