Ni soberanía, ni doctrina; pero sí infracciones de tránsito

Pese a ello, el operativo de la Guardia Nacional iniciado el 12 de marzo de 2026 procedió a multar y constreñir la operación de dichas plataformas, incurriendo en una flagrante violación a un amparo vigente, con penas de prisión contempladas para servidores que lo incumplan. Lo que existe aquí no es un problema de seguridad pública: es un vacío regulatorio que ninguna autoridad competente ha querido ocupar. No hay un reglamento de movilidad aeroportuaria actualizado.

No hay una autoridad de transporte que ejerza jurisdicción efectiva sobre zona federal. No hay política pública de transición para modernizar la concesión de taxis. Solo hay uniformes de “vacas” donde deberían estar escritorios de política pública.

Cuando la seguridad nacional sirve para multar taxistas

La verdadera crisis no es el conflicto entre taxistas y plataformas. Eso es ruido.

La crisis es que México tiene territorios enteros donde la soberanía del Estado está disputada por organizaciones criminales, donde la presencia del gobierno federal se limita al pánico y la reacción tardía, y donde la Guardia Nacional debería concentrar cada uno de sus efectivos y cada uno de sus recursos.

En cambio, esos mismos elementos están en las puertas de la Terminal 2 "invitando" a conductores de aplicación a no recoger pasajeros.

La desorganización administrativa que produjo esta imagen no es un accidente burocrático: es la consecuencia lógica de una estrategia de seguridad que carece de doctrina, de focalización y de evaluación.

Cuando todo es urgente, nada es prioritario.

Y cuando la Guardia Nacional puede ser convocada para cualquier función, termina siendo útil para ninguna.