Ni soberanía, ni doctrina; pero sí infracciones de tránsito

Lo que habría que hacer
Las soluciones existen y son concretas, aunque políticamente incómodas.
Primero: retirar la administración del AICM de la Secretaría de Marina y crear un organismo civil especializado en gestión aeroportuaria con capacidades reales de regulación de transporte, negociación de concesiones y arbitraje tarifario.
Segundo: emitir un reglamento federal de movilidad para aeropuertos que establezca condiciones de operación claras, equitativas y actualizadas para todos los prestadores de servicio, incluidas las plataformas digitales.
Tercero: prohibir formalmente que la Guardia Nacional sea desplegada en operativos que corresponden a policías de tránsito locales, estatales o a autoridades regulatorias civiles, sancionando administrativamente a los mandos que autoricen dicho desvío.
Cuarto: diseñar una doctrina de despliegue para la Guardia Nacional que priorice presencia en territorios con disputa criminal efectiva, con indicadores de resultado auditables por el Congreso.
El espejo incómodo
La imagen de la Guardia Nacional dirigiendo el tránsito en el AICM no debería producir indiferencia ni sarcasmo fácil. Debería producir alarma.
Porque detrás de esa escena hay un Estado que no sabe para qué son sus instituciones, que delega lo que no entiende en quien obedece sin preguntar, y que confunde presencia con política pública.
Un cuerpo de seguridad nacional que multa a conductores de aplicación mientras el crimen organizado disputa territorios es un síntoma de colapso estratégico, no de eficiencia operativa.
México necesita urgentemente decidir qué quiere que sea la Guardia Nacional.
Porque si la respuesta sigue siendo "todo lo que nadie más quiere hacer", entonces ya tenemos la respuesta: no es una institución de seguridad nacional. Es una policía vial con mejor armamento.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.