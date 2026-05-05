La licencia que no salva a Sinaloa

Dos días antes había dicho que las acusaciones eran parte de una "perversa estrategia para violentar el orden constitucional", invocando la soberanía nacional como escudo ante cargos que describen, con nombre, apellido y cargo institucional, una estructura de narcocorrupción edificada desde el poder público. La conciencia tranquila de Rocha Moya es un insulto al pueblo sinaloense que lleva 18 meses enterrando a sus muertos.

El expediente que define a 10 funcionarios

Lo que reveló la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril de 2026 no es una hipótesis ni una especulación geopolítica.

Es un expediente detallado que desnuda la anatomía de la corrupción institucional en Sinaloa. Junto a Rocha Moya fueron imputados el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador y exsecretario general de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el actual subprocurador de la Fiscalía Estatal, Dámaso Castro Zaávedra, quien presuntamente recibía alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros y filtrar información sobre operativos respaldados por EU; y Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, quien enfrenta cargos adicionales por el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023.

Completan la nómina del escándalo Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, ambos exjefes de la Policía de Investigación del Estado; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; y José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

Lo que esa lista expone no es solo corrupción individual: es la desarticulación funcional del Estado sinaloense en sus eslabones más críticos:

- Un subprocurador en activo que presuntamente operaba como informante pagado del cártel compromete la integralidad de cada investigación, de cada carpeta, de cada testigo protegido que pasó por esa fiscalía.

- Un excomandante municipal acusado de asesinar a una fuente de la DEA revela que las estructuras de inteligencia criminal no solo estaban infiltradas: en algunos casos actuaban abiertamente como brazo ejecutor de la delincuencia organizada.

- Dos exdirectores de la Policía de Investigación en la misma acusación significa que el órgano cuya razón de ser es perseguir el delito estaba, presuntamente, facilitándolo.