44% menos violencia. Pregúntele al muerto

Todo desciende, todo mejora, todo apunta hacia arriba en las gráficas que apuntan hacia abajo.

Lo que el reporte no explica —y nadie en la conferencia mañanera preguntará— es que la metodología con la que hoy se miden estos resultados no es la misma de hace dos años.

El SESNSP reorientó silenciosamente sus métricas de seguimiento: ajustó las fechas de corte, modificó los umbrales de agregación por entidad y cambió el indicador de referencia de los homicidios de cifras absolutas a promedios diarios, lo que permite mostrar tendencias descendentes incluso cuando el número total de víctimas apenas se mueve.

No es mentira. Es, como diría cualquier estadístico honesto, una elección conveniente entre varias igualmente válidas.

Y las elecciones convenientes, en política, nunca son accidentales.

La calle tiene otra estadística

Pregúntele a un habitante de Culiacán si percibe que la violencia bajó 44%. Pregúnteles a los tenderos de Uruapan que siguen pagando derecho de piso al CJNG —el mismo cuya célula asesinó al presidente municipal apenas el año pasado— si la extorsión disminuyó. Pregúntele a los colonos de Iztapalapa, de Ecatepec, de Ciudad Juárez, de Acapulco.

La encuesta ENVIPE del INEGI —esa que el gobierno no cita en sus conferencias de seguridad— ha sostenido sistemáticamente que más del 70% de la población mexicana se siente insegura en su municipio.

Esa cifra no ha cambiado en una década. La percepción no es irracional ni ignorante: es la síntesis cotidiana de lo que la gente experimenta en los mercados, en el transporte, en las escuelas.