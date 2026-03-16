El policía que nadie quiso construir

Y el ciclo vuelve a comenzar, en otro estado, en otro municipio con idéntico libreto. Esto no es anécdota: es la descripción de una política que lleva dos décadas perpetuándose a pesar de una verdad documentada.

No funciona.

El fracaso tiene nombre y número

Los datos no admiten interpretaciones generosas.

Desde que Felipe Calderón militarizó la seguridad pública en diciembre de 2006, cada administración ha profundizado la apuesta castrense y cada una ha cosechado más violencia. Con Calderón los homicidios dolosos aumentaron 86% respecto al sexenio anterior. Con López Obrador y su Guardia Nacional —integrada en 77% por militares del Ejército Proceso— se registraron 193 mil 377 homicidios, 36,000 más que con Peña Nieto, y 51,387 desapariciones, 57% más.

Hay estudios donde la evidencia es categórica: los estados y municipios con secretarios de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas exhiben homicidios más altos que aquellos con secretarías civiles.

La militarización no apaga el fuego; lo alimenta.

El interés político detrás del general en la secretaría

Si los resultados son tan malos, ¿por qué la política persiste?

La respuesta no está en la seguridad: está en la política.

Colocar un militar al frente de una secretaría cumple funciones ajenas a reducir delitos. Permite al gobernador o al alcalde transferir la responsabilidad del fracaso hacia instituciones de alta legitimidad: el Ejército y la Marina gozan de aprobación de 84 y 86 por ciento Proceso respectivamente.

Si la violencia sube, el funcionario dice "está coordinando con las fuerzas federales". Los mandos militares asignados federalmente son palancas de negociación entre gobiernos locales y federación. La lógica castrense —vertical, discreta, opaca— conviene a quienes rechazan controles civiles rigurosos.