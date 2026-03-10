Soberanos y solos

Se trató del acto constitutivo de algo cualitativamente distinto: una alianza de seguridad colectiva modelada sobre la lógica de la OTAN, donde los países firmantes identifican una amenaza común y se comprometen a enfrentarla con herramientas militares, de inteligencia y operativas coordinadas. La diferencia con la OTAN es reveladora: aquella nació contra una amenaza externa.

El Shield nació contra una amenaza que habita dentro de un país que no fue invitado a firmarlo.

Ese país es México. Esa asimetría no tiene precedente en la historia de las alianzas hemisféricas, y su peso político apenas comienza a dimensionarse.

El costo de siete años de complicidad institucional con el crimen

Llamarlo exclusión diplomática sería demasiado gentil. Lo que ocurrió en Doral fue el veredicto colectivo de una región que observó durante siete años cómo México desmantelaba sus instituciones de seguridad, pactaba con el crimen organizado bajo el eufemismo de los "abrazos, no balazos", y convertía la soberanía en coartada para la inacción.

No fue Trump quien aisló a México. Fue México quien se aisló a sí mismo, ladrillo por ladrillo, sexenio tras sexenio, cada vez que eligió la negociación con los cárteles por encima del combate institucional serio.

El resultado está en las cifras que ningún comunicado puede maquillar: más de 70 mil estadounidenses muertos el año pasado por sobredosis de fentanilo producido y traficado mayoritariamente desde México. Más de 450 mil mexicanos asesinados en la última década. Un Estado que controla cada vez menos su propio territorio y que llega al momento más delicado de su relación bilateral sin doctrina, sin cuadros técnicos y sin credibilidad operativa ante sus interlocutores más importantes.

Ante sus pares latinoamericanos, la imagen de México no es la de un país en dificultades que merece solidaridad. Es la de un Estado que toleró, alimentó y en algunos casos facilitó la expansión de los cárteles hasta convertirlos en el problema de seguridad más grave del hemisferio occidental. Sentarse a la mesa con México habría sido, para los once firmantes, un gesto de complicidad que ninguno estaba dispuesto a asumir.