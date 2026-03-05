Reforma electoral de Sheinbaum reconfigura el Congreso; advierten mayor control de Morena

Tras en envío formal de la iniciativa al Congreso, este miércoles ni el Partido del Trabajo (PT) ni el Partido Verde (PVEM), aliados de Morena, fijaron su postura a la iniciativa presidencial, misma hasta que hasta el martes era de rechazo, por lo que la aprobación de la reforma aún es incierta, pues se necesitan de sus votos para poder configurar la mayoría calificada.

El texto de la iniciativa establece que la reforma constitucional y las leyes secundarias deberán quedar aprobadas a más tardar el 15 de mayo. Sin embargo, el trámite legislativo y los tiempos están por definirse en las comisiones dictaminadoras: Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral. La expectativa es que todo se apruebe la semana del 24 al 27de marzo.

Las implicaciones de los cambios

Uno de los temas sobre los que se advierte es que la iniciativa no plantea propuesta alguna para eliminar o regular la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, un mecanismo que ha permitido a Morena en conjunto con el PT y el Verde dar trámite a reformas constitucionales sin necesidad de consensos con la oposición. Así lo advierte el director de Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa Silis.

"Es un tema ausente totalmente y no solo hay que revisar los márgenes del más menos 8%, hay que revisar el esquema de coaliciones”, expone, al considerar que es en este último rubro donde también deben ponerse límites.

El experto electoral indica que la propuesta se centró en buscar una alternativa a la manera de conformar las listas de quienes son candidatos y candidatas por la vía plurinominal bajo el argumento de que sean perfiles más cercanos a la ciudadanía, pero a su juicio no hay más de fondo.