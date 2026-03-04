Reducción de senadores, recorte a partidos y menos spots incluye la Reforma Electoral de Sheinbaum

Aún falta que se den a conocer las reformas secundarias que acompañarán a la iniciativa de Sheinbaum, la cual forma parte del plan que dejó encargado Andrés Manuel López Obrador antes de concluir su mandato.

La Reforma Electoral llegó este miércoles a la Cámara de Diputados. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Aunque aún está en duda su eventual aprobación por la falta de consensos de Morena con sus aliados, aquí el A,B,C de la Reforma Electoral:

Nueva conformación del Congreso

En la reforma se establece que la Cámara de Diputados seguirá integrada por 500 diputados, de los cuales 300 serán electos por el principio de mayoría relativa, que es por el voto directo de los ciudadanos, y los 200 restantes serán electos por el principio de representación proporcional.

Sin embargo, lo que cambia es cómo nombrarán a los 200 diputados pluris o de representación proporcional. En la iniciativa se establece que 100 serán aquellos candidatos perdedores en los distritos que compitieron, pero que hayan obtenido más votos distritalmente, y los otros 100 serán por votación directa en las cinco circunscripciones.

Mientras tanto, el Senado estará conformado por 96 legisladores y no 128 como actualmente está, pues se elimina a los 32 plurinominales. En la propuesta se mantienen que se elegirán a dos senadores por cada estado y en la Ciudad de México, y uno por primera minoría, que son los segundos lugares por estado.

Reducción de spots

La propuesta recorta 27% del tiempo oficial en radio y televisión para las elecciones, por lo que disminuyen los spots destinados a la difusión de mensajes por parte de las autoridades electorales.

Se menciona que en periodo de precampaña y campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) distribuirá 35 minutos diarios y no 48 minutos como actualmente. Este tiempo que tendrá el órgano electoral administrativo lo distribuirá en dos y hasta tres minutos por cada hora de trasmisión en cada estación de radio y canal de televisión.

Recorte presupuestal

En la propuesta se cambia la fórmula para calcular los recursos públicos que recibirán los partidos políticos para sus actividades ordinarias. Para ello, se recorta 25% de estos.

Se propone que para obtener la cantidad que se le destinará a los partidos se multiplicará el padrón electoral por 48.75% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuando actualmente la legislación establece que es por 65%.