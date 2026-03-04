Publicidad

Congreso

Reducción de senadores, recorte a partidos y menos spots incluye la Reforma Electoral de Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum envió su iniciativa al Congreso, sin embargo, hasta el momento no cuenta con los votos suficientes para aprobarla, pues los aliados de Morena están en contra.
mié 04 marzo 2026 09:43 PM
Conferencia Matutina Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que se debe gastar menos en los partidos políticos. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

Nueva forma de elegir a los legisladores pluris, reducción de spots en radio y televisión, recorte presupuestal, nuevas reglas de fiscalización y la regulación de la Inteligencia Artificial en campañas forman parte de la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras varias semanas de negociaciones entre Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, la iniciativa para reformar la Constitución llegó al fin este miércoles al Congreso de la Unión.

Aún falta que se den a conocer las reformas secundarias que acompañarán a la iniciativa de Sheinbaum, la cual forma parte del plan que dejó encargado Andrés Manuel López Obrador antes de concluir su mandato.

Kenia López Rabadán Acuse Reforma Electoral
La Reforma Electoral llegó este miércoles a la Cámara de Diputados. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Aunque aún está en duda su eventual aprobación por la falta de consensos de Morena con sus aliados, aquí el A,B,C de la Reforma Electoral:

Nueva conformación del Congreso

En la reforma se establece que la Cámara de Diputados seguirá integrada por 500 diputados, de los cuales 300 serán electos por el principio de mayoría relativa, que es por el voto directo de los ciudadanos, y los 200 restantes serán electos por el principio de representación proporcional.

Sin embargo, lo que cambia es cómo nombrarán a los 200 diputados pluris o de representación proporcional. En la iniciativa se establece que 100 serán aquellos candidatos perdedores en los distritos que compitieron, pero que hayan obtenido más votos distritalmente, y los otros 100 serán por votación directa en las cinco circunscripciones.

Mientras tanto, el Senado estará conformado por 96 legisladores y no 128 como actualmente está, pues se elimina a los 32 plurinominales. En la propuesta se mantienen que se elegirán a dos senadores por cada estado y en la Ciudad de México, y uno por primera minoría, que son los segundos lugares por estado.

camara-de-diputados-recibe-la-polemica-reforma-electoral-de-claudia-sheinbaum
Congreso

La polémica Reforma Electoral de Sheinbaum llega por fin al Congreso

Reducción de spots

La propuesta recorta 27% del tiempo oficial en radio y televisión para las elecciones, por lo que disminuyen los spots destinados a la difusión de mensajes por parte de las autoridades electorales.

Se menciona que en periodo de precampaña y campañas, el Instituto Nacional Electoral (INE) distribuirá 35 minutos diarios y no 48 minutos como actualmente. Este tiempo que tendrá el órgano electoral administrativo lo distribuirá en dos y hasta tres minutos por cada hora de trasmisión en cada estación de radio y canal de televisión.

Recorte presupuestal

En la propuesta se cambia la fórmula para calcular los recursos públicos que recibirán los partidos políticos para sus actividades ordinarias. Para ello, se recorta 25% de estos.

Se propone que para obtener la cantidad que se le destinará a los partidos se multiplicará el padrón electoral por 48.75% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuando actualmente la legislación establece que es por 65%.

Fiscalización

En la iniciativa se plantean diversos párrafos relacionados con la fiscalización de recursos. En uno de ellos se propone que los ingresos, egresos y demás operaciones financieras -como la compra y venta de bienes- de los partidos políticos y de los precandidatos y candidatos deberán ser reportados al INE.

Esta información será confidencial y reservada solo para uso en los procedimientos legales de fiscalización y no afectará en los registros de candidaturas.

Además, se prohíbe a los partidos políticos, precandidatos y candidatos financiarse o operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas.

Sheinbaum: reforma electoral es una victoria aunque no la aprueben y confirma que hay plan B
presidencia

Sheinbaum: reforma electoral es una victoria aunque no la aprueben; posible “plan b” se verá después

También prohíbe a los partidos políticos y candidatos recibir o usar aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de organismos o personas extranjeras.

Por ello especifica que toda aportación privada deberá realizarse por personas físicas mexicanas, y no podrán hacerse en efectivo. Mientras que las aportaciones de recursos monetarios deberán realizarse a través del sistema financiero nacional, transferencia electrónica o instrumentos financieros normativos.

Reglamentación de la IA

En la iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum busca regular el uso de la Inteligencia Artificial en las campañas electorales, ya que se propone que todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado por la IA, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación.

Además, da responsabilidades a las empresas de radio y televisión y a las plataformas de servicios digitales, pues serán estas las responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre el contenido que no esté etiquetado.

Actualmente no hay alguna ley que regule el uso de la tecnología durante las elecciones.

Cómputos el día de la elección

También se menciona que los cómputos distritales de las elecciones locales y federales iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los Consejos Distritales.

En la actualidad, arrancan el miércoles siguiente de la jornada electoral. Este otorga los resultados definitivos de la jornada electoral. A diferencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), este tiene validez legal.

Al principio la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se eliminaría el PREP, el cual permite dar a conocer, en tiempo real y a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones. Este arranca la misma noche de la jornada electoral. Sin embargo, en último momento fue eliminada la supresión del PREP.

Los días contados

Si bien esta reforma constitucional apenas se discutirá en San Lázaro y después pasará al Senado, los legisladores tienen los días contados para aprobarla, ya que ésta junto con las leyes secundarias deben ser avaladas a más tardar en mayo para que sean aplicadas en el próximo proceso electoral.

Lo anterior porque la Constitución prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral, y el próximo comienza en septiembre de 2026.

“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, señala el texto constitucional.

Lo anterior lo tiene contemplado la iniciativa de la presidenta, ya que señala en sus artículos transitorios que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobarán las leyes, reformas y modificaciones necesarias a más tardar el 15 de mayo de 2026.

En septiembre arranca el próximo proceso electoral, donde se elegirán a 17 gobernadores y 500 diputados federales.

