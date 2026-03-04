Reducción de senadores, recorte a partidos y menos spots incluye la Reforma Electoral de Sheinbaum

Fiscalización
En la iniciativa se plantean diversos párrafos relacionados con la fiscalización de recursos. En uno de ellos se propone que los ingresos, egresos y demás operaciones financieras -como la compra y venta de bienes- de los partidos políticos y de los precandidatos y candidatos deberán ser reportados al INE.
Esta información será confidencial y reservada solo para uso en los procedimientos legales de fiscalización y no afectará en los registros de candidaturas.
Además, se prohíbe a los partidos políticos, precandidatos y candidatos financiarse o operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas.
También prohíbe a los partidos políticos y candidatos recibir o usar aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de organismos o personas extranjeras.
Por ello especifica que toda aportación privada deberá realizarse por personas físicas mexicanas, y no podrán hacerse en efectivo. Mientras que las aportaciones de recursos monetarios deberán realizarse a través del sistema financiero nacional, transferencia electrónica o instrumentos financieros normativos.
Reglamentación de la IA
En la iniciativa la presidenta Claudia Sheinbaum busca regular el uso de la Inteligencia Artificial en las campañas electorales, ya que se propone que todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado por la IA, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación.
Además, da responsabilidades a las empresas de radio y televisión y a las plataformas de servicios digitales, pues serán estas las responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre el contenido que no esté etiquetado.
Actualmente no hay alguna ley que regule el uso de la tecnología durante las elecciones.
Cómputos el día de la elección
También se menciona que los cómputos distritales de las elecciones locales y federales iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los Consejos Distritales.
En la actualidad, arrancan el miércoles siguiente de la jornada electoral. Este otorga los resultados definitivos de la jornada electoral. A diferencia del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), este tiene validez legal.
Al principio la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se eliminaría el PREP, el cual permite dar a conocer, en tiempo real y a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones. Este arranca la misma noche de la jornada electoral. Sin embargo, en último momento fue eliminada la supresión del PREP.
Los días contados
Si bien esta reforma constitucional apenas se discutirá en San Lázaro y después pasará al Senado, los legisladores tienen los días contados para aprobarla, ya que ésta junto con las leyes secundarias deben ser avaladas a más tardar en mayo para que sean aplicadas en el próximo proceso electoral.
Lo anterior porque la Constitución prohíbe promulgar nuevas normas electorales 90 días antes de que inicie el año electoral, y el próximo comienza en septiembre de 2026.
“Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”, señala el texto constitucional.
Lo anterior lo tiene contemplado la iniciativa de la presidenta, ya que señala en sus artículos transitorios que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobarán las leyes, reformas y modificaciones necesarias a más tardar el 15 de mayo de 2026.
En septiembre arranca el próximo proceso electoral, donde se elegirán a 17 gobernadores y 500 diputados federales.