Lo que el América hizo y en Palacio Nacional no pudieron

Un Estado que despliega elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para garantizar el orden en un sepelio de esa naturaleza no está combatiendo al crimen organizado; está administrando su presencia.

Lo que sucedió antes fue aún más grave: cuando se ejecutó la captura de El Mencho, el país entero resintió la reacción del CJNG.

Bloqueos, quemas de vehículos y violencia coordinada en varios estados simultáneamente revelaron que nadie en la cadena de mando anticipó la respuesta criminal con la seriedad que el escenario exigía. La magnitud del despliegue fue, en ambos momentos, inversamente proporcional a su eficacia.

¿Está la Guardia Nacional entrenada para enfrentar operativos de esta escala?

La Ley de la Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2019, concibió a este cuerpo como una institución de seguridad pública con disciplina militar, no como una unidad de operaciones especiales.

Su doctrina, su estructura de mando y su perfil de reclutamiento no corresponden al entrenamiento de élite que exige enfrentar al CJNG, un grupo con capacidad de fuego, inteligencia propia y control territorial comparable al de algunas fuerzas estatales.

El grupo criminal dispone de armamento de uso exclusivo del Ejército, drones artillados y células entrenadas en tácticas de guerra irregular.

Frente a ese adversario, la formación de los guardias nacionales es estructuralmente insuficiente: sus periodos de instrucción son notoriamente más cortos que los de cuerpos de élite internacionales comparables, su entrenamiento en escenarios urbanos complejos es limitado, y su doctrina de respuesta ante emboscadas coordinadas no ha sido probada ni consolidada en condiciones reales de alta intensidad.