Lo que el América hizo y en Palacio Nacional no pudieron

Las soluciones que deben llegar
México necesita con urgencia una unidad de operaciones especiales con doctrina, financiamiento y blindaje jurídico propios, separada orgánicamente de la Guardia Nacional y evaluada con métricas de desempeño reales.
La Guardia Nacional debe someterse a una reforma profunda de su modelo de formación, extendiendo sus periodos de instrucción, incorporando entrenamiento en escenarios de alta complejidad y dotándola de protocolos claros ante escaladas violentas.
En materia de inteligencia, se requiere un organismo técnicamente autónomo, blindado de los ciclos políticos y con capacidad real de anticipación estratégica.
En el plano cultural, debe institucionalizarse un protocolo nacional de reconocimiento a los caídos en servicio, con presencia presidencial obligatoria y cobertura oficial.
Y en lo social, las comunidades en zonas de alta incidencia criminal merecen mecanismos reales de denuncia protegida y participación ciudadana en la evaluación de las corporaciones que las custodian.
Conclusión
Lo ocurrido no fue solo un error táctico aislado.
Fue el retrato de un Estado que aún no decide, con claridad y consecuencia, si combate al crimen organizado o coexiste con él.
Esa ambigüedad tiene un costo que no se mide en comunicados: se mide en vidas. Veinticinco vidas que merecían mejor planeación, mejor formación, mejor liderazgo y, al final, algo más que el silencio institucional y el gesto solidario de un equipo de futbol.
____
Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.