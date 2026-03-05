Sí a un México seguro. No a la reforma electoral

En México, el sistema electoral es parte del entramado que sostiene la estabilidad jurídica del país. De su solidez depende que los procesos de transición política ocurran con orden, que los resultados sean aceptados y que las disputas se resuelvan por cauces institucionales.

El país ha construido durante tres décadas un sistema electoral que permitió alternancias pacíficas y aceptación de resultados incluso en contiendas cerradas. No es un logro menor. En América Latina, los episodios de inestabilidad postelectoral han tenido impactos económicos inmediatos. Según el informe Perspectivas Económicas Mundiales 2026 del Banco Mundial, la incertidumbre en torno a políticas comerciales y la volatilidad del entorno internacional contribuyen a condiciones económicas más débiles y representan riesgos para el crecimiento y la inversión en economías en desarrollo. Esa relación entre política y economía es empírica.

Cuando se plantea una reforma electoral, el debate no debería centrarse únicamente en su conveniencia política inmediata, sino en sus efectos estructurales. Las reglas que organizan la competencia democrática son, al mismo tiempo, reglas que brindan certidumbre a inversionistas, trabajadores y ciudadanos.

La experiencia internacional demuestra que los países que modifican con frecuencia sus marcos normativos fundamentales envían señales de volatilidad. Y la volatilidad se traduce en decisiones pospuestas: expansiones que no se concretan, capital que busca destinos más previsibles, empleos que no se generan.

México enfrenta hoy un entorno económico desafiante. La relocalización de cadenas productivas representa una oportunidad histórica, pero solo se materializará si ofrecemos condiciones de estabilidad institucional. La confianza no se decreta; se construye a partir de instituciones sólidas y reglas duraderas.