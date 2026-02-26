Publicidad

Congreso

Capacidad técnica e imparcialidad en juego ante recorte del 25% al INE planteado en reforma

Tareas como la credencialización, organización de elecciones en territorio y el monitoreo de propaganda son algunos de los riesgos que advierten consejeros y exconsejeros.
jue 26 febrero 2026 11:59 PM
Juntas Distritales_INE
Uno de los riesgos que advierten consejeros y exconsejeros es la pérdida de conocimiento y capaidad técnica acumulada del personal que integra las juntas distritales. (Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro)

La propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea un ahorro del 25 % en la organización de elecciones, pero abre la puerta a la pérdida de conocimiento técnico acumulado durante décadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar su operación e imparcialidad, advirtieron consejeros y exconsejeros del organismo.

El documento de 10 puntos presentado ayer durante la conferencia matutina puso como objetivo central el ahorro de recursos con recortes al presupuesto del INE, los organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), los partidos políticos y los Tribunales Electorales, lo que –según datos de la Comisión Presidencial– generaría ahorros de al menos 9,000 millones de pesos en un año electoral, como ocurrirá en 2027.

Según la propuesta, los ahorros en el INE serían posibles al reducir salarios de las consejerías y de la eliminación de la permanencia de las 300 Juntas Distritales, que son los organismos encargados de organizar y supervisar el desarrollo de elecciones en el territorio.

Con el cambio que se propone, su naturaleza sería temporal, con lo que su operación se limitaría a periodos de elecciones, lo que pone en riesgo al personal especializado que pertenece al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

La consejera del INE, Dania Ravel, señala que abre la puerta a que se contrate personal que no tiene la profesionalización que tienen quienes están en los órganos desconcentrados, sino se pueda filtrar alguien que tenga un interés partidista, lo que pone en riesgo la imparcialidad con que tiene que actuar el INE.

“Se tendría que contratar personal eventual para poder hacer frente a los retos que implica la organización de un proceso electoral", comenta.

Con ella coincide el consejero José Martín Faz, quien señaló que es en los salarios en donde está el mayor gasto en esas instancias, pues se trata de personal especializado, cuya formación profesional puede tomar años.

“Si se nos quita personal especializado y se nos quita infraestructura, pues por supuesto que nuestra capacidad de cumplir con nuestras atribuciones se complejiza y en algunos momentos se puede incluso hasta volver inviable”, señaló Faz.

A través de las Juntas Distritales, el INE también realiza otras tareas, que con los cambios enfrentarían complicaciones, entre ellas están la credencialización de ciudadanos –que actualmente tiene una cobertura de 98, 99%–, la fiscalización de los partidos y candidatos in situ durante todos los días del año y el monitoreo territorial de la propaganda política.

“Una regresión de 45 años”

Para el consejero Jaime Rivera, las juntas tal y como están conformadas hoy son el mejor mecanismo para garantizar elecciones eficientes y confiables, por lo que advirtió que hacerlas temporales es una regresión de décadas.

“Volver a los comités electorales temporales sería una regresión de 45 años", expuso en la red social X.

Además de sus labores cotidianas, una parte de las juntas distritales sirve como sede de la infraestructura y operación del sistema de monitoreo 24/7 de radio y televisión, labor que realiza el INE para verificar que los tiempos del Estado se cumplan.

Es también en estos organismos donde se tramitan impugnaciones, quejas y se reciben denuncias de militantes partidistas contra sus dirigentes. Asimismo tienen a su cargo realizar diligencias en el marco de investigaciones y procedimientos que debe realizar el Instituto, por ejemplo en materia de violencia política de género.

El exconsejero del INE, Arturo Sánchez Gutiérrez, señala que este cambio rompe con el servicio profesional electoral que ha permitido el desarrollo de conocimiento técnico en la materia.

“Me preocupa mucho que se quiera pensar en que ese trabajo se puede hacer con órganos temporales y se reduzca el SPEN, un servicio que fue contratado, reclutado, entrenado, evaluado para poder garantizar una movilidad interna para que siempre hubiera los mejores en puestos de carrera”, dice.

Esta no es la primera vez que el INE sufriría un ajuste a su gasto, pero sí es la primera ocasión en que una reforma electoral se plantea específicamente para reducir el presupuesto del organismo.

Ante esta situación, Sánchez lamenta que la reforma se enfoque en los recursos, cuando los problemas de la democracia están en otras áreas.

Más facultades con menos recursos

Desde su creación en 2014, el INE ha enfrentado el aumento de facultades. Las más recientes son la organización de procesos de consulta popular, como la revocación de mandato y la realización de las elecciones judiciales. Esto en un panorama en el que los recursos para su operación no aumentan.

El consejero Faz pone como ejemplo la elección de jueces y magistrados, para los que el INE solicitó 13,000 millones de pesos, sin embargo, lejos de contar con los recursos le recortaron casi 9,000 millones de pesos a su presupuesto.

“No hubo recursos para poner todas las casillas que debían ponerse, se tuvieron que poner menos. Eso dificultó la participación, en cierta medida o complejizó la elaboración de unas boletas dificilísimas. Eso complicó los cómputos y ralentizó la posibilidad de dar resultados.

Una reducción presupuestal, por supuesto que limita y puede llegar a poner en riesgo la integridad electoral,
Martín Faz, consejero electoral.

También en 2025 se le dieron al INE atribuciones en materia de transparencia y vigilancia del cumplimiento del derecho de acceso a la información de los partidos y la protección de datos personales, recuerda la consejera Dania Ravel.

“Entonces el sentido común nos indica que a mayores atribuciones, mayores recursos para que se puedan llevar a cabo. Y las propuestas van en contra…que se den más atribuciones a una institución y que ahora se quiera hacer una reducción del presupuesto del instituto”, plantea.

Por todo ello, la consejera indica que se debe reconsiderar si las propuestas se encaminan a fortalecer la democracia.

Reforma electoral Congreso Mexicano Claudia Sheinbaum

