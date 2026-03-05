Poder presidencial. Pendientes sociales

No obstante, sostengo que esta política de seguridad es, principalmente, una estrategia política más que una estrategia social. Su diseño privilegia la demostración de fuerza, la acumulación de control y la centralización de la narrativa, antes que la construcción de condiciones estructurales para la pacificación. No se trata únicamente de contener organizaciones criminales; se trata de enviar un mensaje de autoridad, disciplina interna y capacidad de mando. Al momento, desde la Presidencia se ha logrado algo más que debilitar organizaciones criminales: se ha reducido el margen de maniobra de sus principales amenazas políticas.

Nuevos equilibrios internos

Esta realidad reconfigura los equilibrios dentro del oficialismo. Mientras figuras del círculo cercano a la administración pasada han sido señaladas por presuntas relaciones con actores criminales o por prácticas alejadas del discurso de austeridad, el actual equipo de seguridad se consolida como un núcleo técnico y políticamente eficaz.

El caso de Omar García Harfuch es ilustrativo. Al mando de la Secretaría de Seguridad, no enfrenta escándalos de corrupción ni señalamientos por excesos personales y ha proyectado la imagen de un operador profesional con experiencia técnica y habilidades políticas. Sus relaciones fluidas con gobernadores, alcaldes y mandos locales —de distintos partidos— le permiten articular coordinación intergubernamental sin estridencias. Esa combinación —resultados operativos, bajo costo reputacional y capacidad de interlocución— permite a la presidenta Claudia Sheinbaum construir un círculo de confianza para posicionar su proyecto como una etapa distinta dentro de la llamada cuarta transformación.

Al centralizar la conducción estratégica y rodearse de perfiles que proyectan eficacia y control, se amplía el margen de maniobra de quien lleva la Presidencia del país. Este nuevo escenario la habilita para definir prioridades, desplazar equilibrios internos y comenzar a construir un legado propio. La consolidación de este núcleo le allana el camino para tomar decisiones marcando una frontera cada vez más visible entre continuidad y autonomía.