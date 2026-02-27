ZonaLibre | Mencho muerto, ¿Harfuch presidente?

Más allá de su destino personal, lo relevante es lo que dejó instalado: una organización criminal con lógica empresarial, capacidad militar y una relación frontal —no negociada— con el poder político. El CJNG no quiso convivir con el Estado, quiso disputarle autoridad. No buscó esconderse; buscó ser temido. Y lo logró.

En esa confrontación abierta necesitaba un antagonista visible. Alguien que representara al Estado sin matices, sin ambigüedades, sin discurso vacío. Ese rostro fue Omar García Harfuch.

El 26 de junio de 2020 marcó un punto de quiebre. No solo en su trayectoria, sino en la narrativa de seguridad del país. A las 6:38 de la mañana, en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más simbólicas y vigiladas de México, el narco ejecutó una emboscada diseñada como acto político. No fue una advertencia ni una intimidación. Fue un intento deliberado de ejecución pública.

Más de 400 disparos fueron detonados en segundos. Armas de alto poder, fuego cruzado, precisión militar. El vehículo quedó destruido. El pavimento se convirtió en escenario de guerra. El mensaje era inequívoco: el crimen organizado podía atacar al corazón del poder a plena luz del día, sin esconderse, sin rodeos.

Harfuch recibió tres impactos de bala. Hombro, clavícula y pierna. Tres de sus escoltas murieron defendiéndolo. Cumplieron hasta el final una tarea que rara vez se reconoce en este país: resistir. También murió una mujer civil, recordatorio brutal de que cuando el narco envía mensajes, siempre hay víctimas que no estaban en la ecuación.

El objetivo era claro: matarlo. Eliminar al rostro visible del Estado en materia de seguridad. Demostrar supremacía. Someter.

No lo lograron.

Y ese fracaso tuvo consecuencias que van mucho más allá del ámbito policiaco. En México, sobrevivir a un atentado de esa magnitud no es solo una anécdota biográfica; es un evento político. Harfuch no se replegó, no desapareció, no se exilió. Volvió. Herido, sí. Pero presente. Activo. Visible.