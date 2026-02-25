Cómo el CJNG se convirtió en el "narcoimperio" del 'Mencho': los factores detrás de su expansión global

El repliegue del Cártel de Sinaloa y la invasión territorial

Uno de los factores determinantes fue el vacío de poder dejado por el Cártel de Sinaloa tras la captura y extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Mientras la organización sinaloense se atrincheraba para reorganizarse internamente, "El Mencho" dio la instrucción de expandir sus tropas hacia estados clave como Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán y Guanajuato a partir de 2015, explica el consultor en seguridad, David Saucedo.

“El cártel de Sinaloa en sus orígenes fue un cártel marihuanero, se dedicaban a sembrar, cultivar y vender marihuana, pero evolucionó hasta convertirse en productores y comerciantes de drogas sintéticas; sin embargo, el CJNG es quizá la primera organización a nivel mundial que funda un imperio basado en las ganancias exorbitantes del fentanilo”, añade el especialista en entrevista con Expansión.

Esta bonanza económica de las drogas de diseño le otorgó un poder financiero sin precedentes, permitiéndole invertir en armamento y capacidad de reclutamiento masivo.

El CJNG como franquicia

El señor de los gallos, como también se le conocía a Nemesio Oseguera, tenía una fama de ferocidad “bien ganada”, por lo que logró expandir sus actividades ilícitas tras realizar negociaciones y alianzas con grupos criminales locales. Una especie de franquicia que se estableció en gran parte del país.

“Por supuesto que el CJNG copió algunas de las estrategias del cártel Sinaloa como establecer anillos de protección política, crear una base social de apoyo. Evidentemente participó en procesos electorales financiando proyectos políticos”, refirió Saucedo.

Otro de los factores que influyen es la cooptación de autoridades municipales y estatales, además del financiamiento a campañas electorales. El más reciente caso es del alcalde de Tequila, Jalisco, donde el cártel prácticamente "estaba sentado en la silla del presidente municipal", destaca David Mora, analista para México del International Crisis Group, quien asegura que entre las acciones que se deben reforzar para debilitar al cártel es atacar la cooptación de gobiernos locales.

De acuerdo con datos de la DEA, el CJNG opera en 29 estados de México, casi todos los 50 estados de Estados Unidos y 40 países.

"Bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes, el CJNG ha expandido sus operaciones mucho más allá de las fronteras de México, estableciendo presencia en más de 40 países. El cártel utiliza sus recursos financieros, su singular estructura de mando basada en franquicias, su propensión a la violencia y su acceso a funcionarios corruptos para mantener y expandir su influencia sobre el narcotráfico en México", destaca la Administración del Control de Drogas de EU .