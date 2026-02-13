ZonaLibre | Aliados chicos, problemas grandes

Morena insiste en hablar de unidad. Lo hace en comunicados, en conferencias y en actos públicos. Se habla de respaldo al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, de continuidad y de cohesión interna. Pero hay un tema que desapareció del discurso: la reforma electoral. No se menciona, no se defiende y no se agenda. En política, ese silencio no es casualidad: es síntoma de conflicto.

La dirigencia de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, enfrenta una paradoja incómoda. Gobierna desde una posición de fuerza institucional, pero con menor control político real del que aparenta. La razón es simple: el Partido del Trabajo y el Partido Verde dejaron de ser comparsa.

Alberto Anaya lo entendió antes que nadie. El PT no busca hegemonía nacional; busca sobrevivir, crecer en territorios específicos y negociar con dureza. El Verde, bajo el liderazgo de Karen Castrejón, dio un paso más: se convirtió en un partido con poder regional propio, capaz de ganar estados, imponer condiciones y decidir cuándo acompaña y cuándo no.

Ahí es donde la reforma electoral se atora. Reducir plurinominales y recortar financiamiento puede ser popular en el discurso público, pero es una amenaza directa para los partidos medianos. Morena lo sabe. El PT y el Verde lo saben mejor. Por eso nadie quiere poner el tema sobre la mesa de manera frontal.

En el Congreso, operadores como Ricardo Monreal ya no están sumando votos para una reforma, sino administrando desacuerdos. La prioridad dejó de ser avanzar rápido y pasó a ser evitar una ruptura abierta. En el Senado, Manuel Velasco juega el papel de bisagra: aliado cuando conviene, autónomo cuando es necesario, siempre con la mira puesta en su propio capital político.

La reforma electoral no avanza porque no es una causa compartida. Es una iniciativa de Morena que sus aliados toleran solo hasta donde no afecta su supervivencia.