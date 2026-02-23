Publicidad

Nemesio Oseguera y la agenda México-EU

La muerte de Oseguera representa una oportunidad para mantener y fortalecer las estrategias de seguridad en México y fortalecer la cooperación antidrogas y seguridad con Estados Unidos.
lun 23 febrero 2026 06:05 AM
mencho.jpg
La Sedena informó que Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo conjunto. Durante el enfrentamiento, “El Mencho” resultó herido y falleció mientras era trasladado a la Ciudad de México, confirmó la dependencia. (DEA)

La detención y muerte de Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el 22 de febrero de 2026, tiene implicaciones para la violencia en México y la cooperación con Estados Unidos.

Se reconoce como un éxito de la política antidrogas del Estado mexicano y en particular de las fuerzas armadas mexicanas, con base en una agenda que debe complementarse con una reducción de la extorsión a la actividad productiva y comercial y con políticas de prevención transversal.

Otros factores del contexto son los siguientes :

1. Reducción de la violencia

Desestabilización del Cártel: La eliminación de Oseguera podría provocar un vacío de poder, lo que resultaría en una reducción temporal de la violencia. Sin embargo, el hecho de que la estructura del grupo delictivo del CJNG se integre de cerca de 92 organizaciones, implicará una tensión por asumir el control del grupo delictivo, al menos de manera inmediata. El CJNG es una red delictiva, financiera y armada con legitimidad.Conflictos Internos: La muerte de un líder puede también desencadenar luchas internas entre facciones del cártel, lo que podría llevar a un aumento de la violencia en el corto plazo.

Oportunidad para el Estado: Esta es una oportunidad para que el gobierno mexicano consolide estrategias de seguridad y desarticule redes criminales, con base de una eficaz inteligencia, investigación, prevención y procuración de justicia.2. Cooperación con EU

La situación puede incentivar a México y a Estados Unidos a seguir fortaleciendo su colaboración en la lucha contra el narcotráfico, promoviendo un enfoque más integral, con base de inteligencia, tecnología y procuración de justicia.

Inteligencia compartida: La cooperación en términos de inteligencia y recursos podría intensificarse, alineándose con la narrativa de gestionar el crimen organizado como una amenaza terrorista, es decir organizaciones terroristas transnacionales.

Políticas Relacionadas

1. Declaración del crimen organizado como terrorismo: Esta política permite a Estados Unidos aplicar estrategias más robustas y agresivas contra los cárteles, incluyendo operaciones militares o de inteligencia en territorio mexicano, bajo un enfoque de coordinación binacional y transfronteriza.

Recursos ampliados: Facilita el acceso a más recursos y apoyo militar para México, con un enfoque más coordinado y efectivo, destacando la prevención y la reducción de la violencia.

2. Política de seguridad nacional del nuevo gobierno de Estados Unidos: Un enfoque más holístico que combine medidas de seguridad con desarrollo social y económico para abordar las raíces del narcotráfico. Y particularmente que se evite que Guadalajara y Puerto Vallarta se conviertan en otro Culiacán más. Priorizar la inversión en programas que reduzcan la influencia de los cárteles a través de desarrollo comunitario y oportunidades económicas.

3. Política de Defensa: Mayor capacitación y recursos para las fuerzas de seguridad mexicanas, en el Marco del Comando Norte. Fortalecer las operaciones conjuntas que aborden el narcotráfico de manera coordinada y con enfoque de seguridad nacional y humana. Evitando riesgos y efectos negativos en la población, tal como está sucediendo con los bloqueos de grupos delictivos en algunas ciudades mexicanas.

La muerte de Oseguera representa una oportunidad para mantener y fortalecer las estrategias de seguridad en México y fortalecer la cooperación antidrogas y seguridad con Estados Unidos. Sin embargo, es también es esencial gestionar las causas profundas de la violencia y el narcotráfico, asegurando que las políticas no solo se enfoquen en la represión, sino también en la construcción de un estado de derecho sólido y en el desarrollo social.

La colaboración efectiva y un enfoque integral son fundamentales para lograr una disminución sostenida de la violencia y una mayor estabilidad en la región, con base de una agenda hacia la competitividad y bienestar.

_____

Nota del editor: José María Ramos es especialista en relaciones México-EU y Profesor del colegio de la frontera norte, Tijuana. Analista de gobernanza, políticas y gestión estratégica para el desarrollo y de la cooperación transfronteriza MexUS./ Dr. en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, España. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

