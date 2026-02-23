Nemesio Oseguera y la agenda México-EU

Otros factores del contexto son los siguientes :

1. Reducción de la violencia

Desestabilización del Cártel: La eliminación de Oseguera podría provocar un vacío de poder, lo que resultaría en una reducción temporal de la violencia. Sin embargo, el hecho de que la estructura del grupo delictivo del CJNG se integre de cerca de 92 organizaciones, implicará una tensión por asumir el control del grupo delictivo, al menos de manera inmediata. El CJNG es una red delictiva, financiera y armada con legitimidad.Conflictos Internos: La muerte de un líder puede también desencadenar luchas internas entre facciones del cártel, lo que podría llevar a un aumento de la violencia en el corto plazo.

Oportunidad para el Estado: Esta es una oportunidad para que el gobierno mexicano consolide estrategias de seguridad y desarticule redes criminales, con base de una eficaz inteligencia, investigación, prevención y procuración de justicia.2. Cooperación con EU

La situación puede incentivar a México y a Estados Unidos a seguir fortaleciendo su colaboración en la lucha contra el narcotráfico, promoviendo un enfoque más integral, con base de inteligencia, tecnología y procuración de justicia.

Inteligencia compartida: La cooperación en términos de inteligencia y recursos podría intensificarse, alineándose con la narrativa de gestionar el crimen organizado como una amenaza terrorista, es decir organizaciones terroristas transnacionales.

Políticas Relacionadas

1. Declaración del crimen organizado como terrorismo: Esta política permite a Estados Unidos aplicar estrategias más robustas y agresivas contra los cárteles, incluyendo operaciones militares o de inteligencia en territorio mexicano, bajo un enfoque de coordinación binacional y transfronteriza.

Recursos ampliados: Facilita el acceso a más recursos y apoyo militar para México, con un enfoque más coordinado y efectivo, destacando la prevención y la reducción de la violencia.