ZonaLibre | Golpe con aroma a tequila

Tequila no es cualquier municipio. Es un orgullo del país, es postal turística, es símbolo internacional de México. Y por eso mismo, lo que ocurrió ahí no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple expediente judicial. Cuando un alcalde es acusado de extorsionar a la industria que da identidad y empleo a su región, el mensaje es claro: el problema no está en la periferia del poder, sino en su centro.

Durante años, la narrativa fue conocida: “son casos aislados”, “herencias del pasado”, “ataques políticos”. Pero esta vez algo cambió. No hubo discursos defensivos. No hubo blindaje automático. No hubo llamados a la victimización. Hubo detenciones, hubo operativos federales y hubo silencio incómodo entre quienes normalmente levantan la voz para cerrar filas.

Y ese silencio es, quizá, el dato más revelador.

Porque lo ocurrido en Tequila, ordenado por secretario de Seguridad Omar García Harfuch, no se entiende sin el contexto nacional. Apenas días después de la llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, comenzaron a moverse placas tectónicas que llevaban años aparentemente fijas. Cambios drásticos, ajustes inesperados y señales claras de que algo se está reordenando.

Uno de los movimientos más comentados fue el relevo del senador Adán Augusto López, una figura clave del obradorismo duro, un operador político de peso completo. Su salida no fue estridente, pero sí profundamente simbólica. En política, cuando los cambios no se anuncian con discursos sino con hechos, es porque el mensaje no necesita traducción.

Lo relevante es que los nombres que hoy aparecen bajo investigación, escrutinio o relevo no pertenecen a la oposición. No son adversarios históricos del movimiento. Son morenistas. Son cuadros que crecieron bajo las siglas del partido en el poder. Y eso cambia por completo la lectura.

Porque cuando el poder empieza a investigarse a sí mismo —o al menos a permitir que eso ocurra— deja de ser un pleito partidista y se convierte en una señal de Estado.