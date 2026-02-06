La caída del alcalde de Tequila Diego Rivera Navarro (militante de Morena) no fue solo la detención de un funcionario local en un Estado gobernado por la oposición. Fue, para muchos, el sonido seco de una ficha de dominó golpeando la mesa. Un ruido que no suele escucharse en la política mexicana, acostumbrada más al susurro de los acuerdos que al estruendo de las consecuencias.
#ZonaLibre | Golpe con aroma a tequila
Tequila no es cualquier municipio. Es un orgullo del país, es postal turística, es símbolo internacional de México. Y por eso mismo, lo que ocurrió ahí no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple expediente judicial. Cuando un alcalde es acusado de extorsionar a la industria que da identidad y empleo a su región, el mensaje es claro: el problema no está en la periferia del poder, sino en su centro.
Durante años, la narrativa fue conocida: “son casos aislados”, “herencias del pasado”, “ataques políticos”. Pero esta vez algo cambió. No hubo discursos defensivos. No hubo blindaje automático. No hubo llamados a la victimización. Hubo detenciones, hubo operativos federales y hubo silencio incómodo entre quienes normalmente levantan la voz para cerrar filas.
Y ese silencio es, quizá, el dato más revelador.
Porque lo ocurrido en Tequila, ordenado por secretario de Seguridad Omar García Harfuch, no se entiende sin el contexto nacional. Apenas días después de la llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, comenzaron a moverse placas tectónicas que llevaban años aparentemente fijas. Cambios drásticos, ajustes inesperados y señales claras de que algo se está reordenando.
Uno de los movimientos más comentados fue el relevo del senador Adán Augusto López, una figura clave del obradorismo duro, un operador político de peso completo. Su salida no fue estridente, pero sí profundamente simbólica. En política, cuando los cambios no se anuncian con discursos sino con hechos, es porque el mensaje no necesita traducción.
Lo relevante es que los nombres que hoy aparecen bajo investigación, escrutinio o relevo no pertenecen a la oposición. No son adversarios históricos del movimiento. Son morenistas. Son cuadros que crecieron bajo las siglas del partido en el poder. Y eso cambia por completo la lectura.
Porque cuando el poder empieza a investigarse a sí mismo —o al menos a permitir que eso ocurra— deja de ser un pleito partidista y se convierte en una señal de Estado.
Lo que se percibe, tanto dentro como fuera del país, es que esta nueva etapa no está guiada por la lógica electoral sino por una necesidad mayor: poner orden. Y ese orden no responde únicamente a una exigencia interna, sino a una presión externa cada vez más explícita. Estados Unidos dejó claro que la colaboración ya no es retórica. Es operativa. Y es urgente.
La relación con Washington ya no se mide solo en discursos diplomáticos, sino en resultados concretos: combate a la extorsión, ruptura de redes criminales incrustadas en gobiernos locales, control territorial real. Y en ese tablero, los municipios dejaron de ser invisibles.
Durante mucho tiempo, los gobiernos locales fueron el eslabón más débil y más tolerado. Pequeños feudos donde se confundía autoridad con negocio, poder con impunidad. Hoy, esos espacios parecen estar bajo una lupa distinta.
Lo ocurrido en Tequila manda un mensaje incómodo pero necesario: las siglas ya no garantizan protección automática. Ni Morena ni ningún otro partido pueden seguir funcionando como escudo moral. La narrativa de “los nuestros no roban” se desgasta cuando la realidad presenta expedientes, testimonios y operativos federales.
Y aquí está el punto clave: esto no parece una cacería política, sino una cirugía de control. Dolorosa, inevitable y tardía.
La presidenta Sheinbaum enfrenta una disyuntiva que marcará su sexenio: se convierte en administradora del legado o en la mandataria que decidió romper con la tolerancia silenciosa. Los primeros movimientos indican que entiende el tamaño del hartazgo social.
Porque la gente está cansada. Cansada de ver políticos que se envuelven en banderas partidistas para esconder prácticas que no distinguen colores. Cansada de escuchar que “no son iguales” mientras los abusos se repiten con nuevos logotipos. Cansada de municipios secuestrados por redes que operan a plena luz del día.
El caso Tequila no es solo sobre un alcalde. Es sobre una forma de ejercer el poder que ya no es sostenible. Es sobre gobernadores que deberán entender que la lealtad política no sustituye la legalidad. Es sobre un mensaje que baja desde la presidencia y que, si se sostiene, puede cambiar reglas no escritas.
El golpe en la mesa aún no es definitivo, pero ya se escuchó. Y ahora todos —aliados, gobernadores, operadores y caciques locales— saben que la mesa puede volver a temblar.
Ojalá lo entiendan. Porque México ya no está para simulaciones largas ni para discursos cómodos. Está para decisiones incómodas. Para limpiar, aunque duela. Para gobernar, aunque cueste capital político.
Y si estos cambios que vienen logran romper la idea de que un partido es refugio y no responsabilidad, entonces quizá estemos viendo algo poco común en la política mexicana: un poder que empieza, por fin, a ordenarse a sí mismo.
Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.