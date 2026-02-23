El día después de Mencho: México ante el espejo del vacío

La historia del crimen organizado mexicano enseña una lección brutal y repetida: matar a un capo no mata a su estructura. Murió Amado Carrillo Fuentes y el Cártel de Juárez sobrevivió. Cayó Arturo Beltrán Leyva y sus células se dispersaron como virus.

El Estado mató a Heriberto Lazcano y Los Zetas se fracturaron en docenas de grupos que ensangrentaron México por una década. Cada cabeza cortada ha generado, históricamente, más violencia, no menos.

La arquitectura del monstruo

El CJNG no era un cártel al uso tradicional. Bajo la conducción de Mencho, la organización desarrolló una arquitectura corporativa con divisiones operativas, franquicias territoriales y alianzas internacionales documentadas en regiones tan remotas como África occidental, Australia y el sudeste asiático. Informes de la DEA, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) describieron al CJNG como una red de exportación de fentanilo y metanfetaminas sin precedente en escala logística.

En México, el CJNG controlaba o disputaba presencia en al menos 27 de los 32 estados. En Michoacán —tierra de origen de Mencho— la organización mantenía una tensión permanente con los Cárteles Unidos, alianza que incluye a La Familia Michoacana y grupos locales. En Jalisco, en el Bajío, en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en municipios de Colima y Veracruz, el cártel había penetrado economías locales, alcaldías y cuerpos policiales con una profundidad que no desaparece por decreto ni por bala.