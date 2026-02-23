El día después de Mencho: México ante el espejo del vacío

El vacío y sus candidatos
Cuando muere un líder de esta magnitud, el vacío de poder no permanece vacío por mucho tiempo. Las facciones internas del CJNG ya tienen sus propios operadores con nombres, territorios y lealtades: figuras como "El Marro" en sus tiempos, o cuadros medios con control logístico en puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. La sucesión interna puede tomar dos formas igualmente peligrosas: una transición ordenada bajo un nuevo liderazgo consolidado, o una guerra fratricida que desangre los territorios bajo su influencia anterior.
A nivel internacional, los socios comerciales del CJNG en Europa, Asia y África no tienen lealtades personales con Mencho: tienen contratos de negocios. Esos vínculos migrarán hacia quien demuestre capacidad de entrega. Esto significa que la red global no desaparece; se reorganiza.
La propuesta: inteligencia antes que fuerza
México ha gastado décadas probando que los operativos espectaculares no resuelven el problema estructural. La propuesta de política que este momento exige no es otra ofensiva militar. Es inteligencia patrimonial sistemática y coordinada.
El gobierno mexicano, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Ministerio Público Federal y agencias internacionales como FinCEN en Estados Unidos y Europol, debe activar de manera inmediata un protocolo de rastreo patrimonial del CJNG. Identificar, congelar y decomisar los activos —empresas fachada, propiedades, cuentas, inversiones agropecuarias y franquicias de transporte— que sostienen la operación cotidiana del cártel es más eficaz que perseguir liderazgos individuales. Sin flujo de dinero, la estructura se asfixia.