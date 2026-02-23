Publicidad

El día después de Mencho: México ante el espejo del vacío

La historia del crimen organizado mexicano enseña una lección brutal y repetida: matar a un capo no mata a su estructura.
lun 23 febrero 2026 06:06 AM
mencho.jpg
La Sedena informó que Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo conjunto. Durante el enfrentamiento, “El Mencho” resultó herido y falleció mientras era trasladado a la Ciudad de México, confirmó la dependencia. (DEA)

El fin de una era criminal

Nemesio Oseguera Cervantes cayó.

"El Mencho", el hombre que construyó el Cártel Jalisco Nueva Generación desde los márgenes del narcotráfico michoacano hasta convertirlo en la organización criminal más agresiva del hemisferio occidental, ya no existe.

Su abatimiento —confirmado por fuentes oficiales tras años de cacería transnacional— cierra un capítulo, pero abre otro que México no puede leer con ingenuidad ni con euforia prematura.

La historia del crimen organizado mexicano enseña una lección brutal y repetida: matar a un capo no mata a su estructura. Murió Amado Carrillo Fuentes y el Cártel de Juárez sobrevivió. Cayó Arturo Beltrán Leyva y sus células se dispersaron como virus.

El Estado mató a Heriberto Lazcano y Los Zetas se fracturaron en docenas de grupos que ensangrentaron México por una década. Cada cabeza cortada ha generado, históricamente, más violencia, no menos.

La arquitectura del monstruo

El CJNG no era un cártel al uso tradicional. Bajo la conducción de Mencho, la organización desarrolló una arquitectura corporativa con divisiones operativas, franquicias territoriales y alianzas internacionales documentadas en regiones tan remotas como África occidental, Australia y el sudeste asiático. Informes de la DEA, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) describieron al CJNG como una red de exportación de fentanilo y metanfetaminas sin precedente en escala logística.

En México, el CJNG controlaba o disputaba presencia en al menos 27 de los 32 estados. En Michoacán —tierra de origen de Mencho— la organización mantenía una tensión permanente con los Cárteles Unidos, alianza que incluye a La Familia Michoacana y grupos locales. En Jalisco, en el Bajío, en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en municipios de Colima y Veracruz, el cártel había penetrado economías locales, alcaldías y cuerpos policiales con una profundidad que no desaparece por decreto ni por bala.

El vacío y sus candidatos

Cuando muere un líder de esta magnitud, el vacío de poder no permanece vacío por mucho tiempo. Las facciones internas del CJNG ya tienen sus propios operadores con nombres, territorios y lealtades: figuras como "El Marro" en sus tiempos, o cuadros medios con control logístico en puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas. La sucesión interna puede tomar dos formas igualmente peligrosas: una transición ordenada bajo un nuevo liderazgo consolidado, o una guerra fratricida que desangre los territorios bajo su influencia anterior.

A nivel internacional, los socios comerciales del CJNG en Europa, Asia y África no tienen lealtades personales con Mencho: tienen contratos de negocios. Esos vínculos migrarán hacia quien demuestre capacidad de entrega. Esto significa que la red global no desaparece; se reorganiza.

La propuesta: inteligencia antes que fuerza

México ha gastado décadas probando que los operativos espectaculares no resuelven el problema estructural. La propuesta de política que este momento exige no es otra ofensiva militar. Es inteligencia patrimonial sistemática y coordinada.

El gobierno mexicano, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Ministerio Público Federal y agencias internacionales como FinCEN en Estados Unidos y Europol, debe activar de manera inmediata un protocolo de rastreo patrimonial del CJNG. Identificar, congelar y decomisar los activos —empresas fachada, propiedades, cuentas, inversiones agropecuarias y franquicias de transporte— que sostienen la operación cotidiana del cártel es más eficaz que perseguir liderazgos individuales. Sin flujo de dinero, la estructura se asfixia.

Esta medida es viable porque la UIF mexicana ya cuenta con capacidades técnicas probadas, tiene marcos de cooperación con el GAFI y ha logrado bloqueos patrimoniales significativos en casos anteriores. Lo que ha faltado no es capacidad técnica sino voluntad política sostenida.

El momento post-Mencho ofrece una ventana de oportunidad real: las redes financieras del CJNG estarán en un período de incertidumbre y reorganización. Actuar ahora, con precisión quirúrgica sobre el dinero, puede interrumpir procesos que llevan años consolidándose.

Complementaria a esta medida, el Estado mexicano debe invertir de manera urgente en los territorios donde el CJNG operó como gobierno paralelo. Michoacán, Jalisco, Colima y Veracruz necesitan presencia institucional real: servicios, justicia local, policías municipales capacitadas y pagadas dignamente.

El crimen organizado no prospera donde hay Estado; prospera exactamente donde no lo hay.

El espejo incómodo

El abatimiento de Mencho es un logro de inteligencia y de perseverancia institucional que merece reconocimiento. Pero México no puede permitirse celebrar sin mirar el espejo con honestidad. El CJNG no surgió de la nada: surgió de la pobreza estructural del occidente mexicano, de la corrupción policial, de la impunidad judicial y de la demanda inagotable de drogas en mercados del norte global.

Matar al mensajero más peligroso no cancela el mensaje. Lo que viene después de Mencho depende, en última instancia, de si México decide construir el Estado que nunca terminó de construir o si vuelve, una vez más, a esperar al siguiente capo para repetir el ciclo. La historia ya escribió ese guion demasiadas veces.

____

Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

