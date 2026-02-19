Donde el Estado no llega; los planes de intervención que México no se ha atrevido a hacer

El patrón del fracaso es reconocible: el gobierno federal despliega fuerzas, anuncia operativos con nombres contundentes, presenta detenciones espectaculares. Luego retira gradualmente los recursos, sin haber construido capacidad institucional local, sin haber intervenido la economía criminal que sostiene a los grupos, y sin haber instalado mecanismos de gobernanza que sobrevivan al repliegue federal. El crimen reorganiza, renombra y regresa. Lo que el Estado llama “éxito táctico” es frecuentemente una pausa en la que el territorio se disputa entre facciones antes de consolidarse bajo un nuevo mando. Michoacán enseña que intervenir sin transformar es, en el mejor de los casos, administrar el caos.

El mapa de la urgencia: cuatro estados que ya no pueden esperar

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la geografía del crimen organizado permiten identificar, con rigor técnico, al menos cuatro entidades que hoy exhiben condiciones equivalentes o superiores a las que históricamente justificaron la intervención en Michoacán.

Guanajuato encabeza cualquier análisis serio. Con tasas de homicidio doloso que lo han situado consistentemente entre las tres entidades más violentas del país en los últimos cinco años, el estado padece la guerra abierta entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

La violencia ya no es sólo un fenómeno entre bandas: extorsión a industria, desplazamientos forzados en el corredor industrial del Bajío y la connivencia documentada de funcionarios municipales con grupos delictivos configuran un escenario de ingobernabilidad parcial que ningún plan estatal ha podido revertir.

Zacatecas representa quizá el caso más dramático de los últimos años. De ser una entidad relativamente pacífica, su posición geográfica como corredor entre el norte y el Pacífico la convirtió en campo de batalla para múltiples organizaciones. Los colgados en puentes, las ejecuciones masivas y la virtual ausencia del Estado en decenas de municipios no son fenómenos ocasionales: son el síntoma de una entidad que perdió control territorial de manera acelerada y cuya Policía Estatal carece de capacidad técnica y presupuestal para revertirlo.