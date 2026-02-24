Morir a tiempo

Solo el traslado aéreo de un hombre viejo y enfermo que murió convenientemente antes de tocar tierra en la Ciudad de México. Quien ha seguido de cerca las dinámicas criminales del occidente del país sabe que esa asimetría no se explica desde la táctica militar. Se explica desde la política.

La aritmética imposible del combate

En 2015, cuando el Estado intentó una detención similar sin acuerdo implícito de por medio, el saldo fue de helicópteros derribados y decenas de elementos caídos. El anillo de seguridad que rodea a un líder de ese perfil no se desvanece solo: requiere armas antiaéreas, blindaje nivel siete, cuadros de élite dispuestos a morir por su jefe.

Para que una operación de extracción culmine sin una sola baja mortal del lado del operativo, la resistencia tiene que ser simulada o el perímetro tiene que haber sido desmantelado desde adentro, con anticipación, por quienes conocen cada movimiento del objetivo.

No se trata de heroísmo institucional.

Se trata de una entrega negociada disfrazada de hazaña de inteligencia.

El cadáver como instrumento diplomático

La muerte en el helicóptero es el detalle que lo revela todo.

Un líder de ese calibre llegando vivo a la Ciudad de México habría desatado una crisis institucional sin precedente. Washington habría exigido extradición en menos de 48 horas, y una corte federal de Nueva York no es un escenario que México pueda controlar.

Ahí, bajo inmunidad y con incentivos procesales, ese hombre hubiera revelado la anatomía completa del pacto político que lo sostuvo durante tres sexenios: generales, gobernadores, empresarios, jefes de aduana. El archivo vivo más peligroso de la historia reciente del crimen organizado en México.

Al morir en tránsito, el gobierno entrega a Donald Trump el trofeo que pedía a gritos, pero lo entrega mudo.