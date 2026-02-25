Bienvenidos al Mundial: La FIFA, el CJNG y un gobierno sin prospección

La prospectiva en materia de seguridad no consiste en adivinar el futuro.

Consiste en leer con rigor las tendencias actuales para anticipar escenarios probables y construir respuestas antes de que el daño sea irreversible.

Y hoy, las tendencias en México hablan con una claridad que incomoda.

El CJNG después de la tormenta: reestructuración silenciosa

Lo que el Cártel Jalisco Nueva Generación hará en los próximos meses no se medirá únicamente en decibelios de violencia visible.

La organización ha demostrado en el pasado una capacidad adaptativa que la distingue de cualquier otro grupo criminal del hemisferio. A corto plazo, el movimiento más probable no es la confrontación directa sostenida con el Estado, sino una reorganización interna acelerada bajo el modelo de franquicias regionales que ya opera en 27 estados del país.

Las células locales ganarán mayor autonomía operativa, lo que paradójicamente las hace más difíciles de desmantelar y más impredecibles en su comportamiento.

A mediano plazo, el CJNG buscará consolidar sus corredores económicos estratégicos, particularmente el control portuario en Manzanillo, sus redes de distribución internacional y sus estructuras de lavado de dinero enquistadas en economías locales legítimas.

La violencia espectacular cederá espacio a una infiltración más silenciosa y más profunda de las instituciones.

Es el patrón que históricamente siguen las organizaciones criminales maduras cuando enfrentan presión estatal intensa: se mimetizan, se diversifican y esperan.

A largo plazo, la pregunta más incómoda es si el CJNG logrará producir un nuevo liderazgo capaz de centralizar el mando o si derivará hacia una fragmentación violenta que multiplique los actores criminales en territorios hoy bajo su control. Ambos escenarios son igualmente peligrosos, aunque por razones distintas.