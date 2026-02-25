Publicidad

Bienvenidos al Mundial: La FIFA, el CJNG y un gobierno sin prospección

El mejor anfitrión que el crimen organizado pudo desear.
mié 25 febrero 2026 06:06 AM
International Friendly - Mexico v Ecuador
Las sedes del Mundial deben ser intervenidas bajo estándares antiterroristas internacionales antes del inicio del torneo, no durante, considera Alberto Guerrero Baena. (Foto: Eloisa Sánchez/Reuters)

La tormenta que aún no llega

México vive hoy uno de esos momentos bisagra que la historia registra con tinta indeleble. No por lo que ya ocurrió, sino por lo que inevitablemente viene.

El escenario inmediato que enfrenta el Estado mexicano combina tres variables de presión simultánea: una organización criminal con capacidades paramilitares en plena reestructuración interna, un mega-evento deportivo de escala planetaria que convierte al país en escaparate global, y una arquitectura institucional de seguridad que históricamente ha demostrado reaccionar tarde, fragmentada y sin visión estratégica de largo plazo. Entender lo que sigue no es un ejercicio académico. Es una obligación de Estado.

La prospectiva en materia de seguridad no consiste en adivinar el futuro.

Consiste en leer con rigor las tendencias actuales para anticipar escenarios probables y construir respuestas antes de que el daño sea irreversible.

Y hoy, las tendencias en México hablan con una claridad que incomoda.

Morir a tiempo

El CJNG después de la tormenta: reestructuración silenciosa

Lo que el Cártel Jalisco Nueva Generación hará en los próximos meses no se medirá únicamente en decibelios de violencia visible.

La organización ha demostrado en el pasado una capacidad adaptativa que la distingue de cualquier otro grupo criminal del hemisferio. A corto plazo, el movimiento más probable no es la confrontación directa sostenida con el Estado, sino una reorganización interna acelerada bajo el modelo de franquicias regionales que ya opera en 27 estados del país.

Las células locales ganarán mayor autonomía operativa, lo que paradójicamente las hace más difíciles de desmantelar y más impredecibles en su comportamiento.

A mediano plazo, el CJNG buscará consolidar sus corredores económicos estratégicos, particularmente el control portuario en Manzanillo, sus redes de distribución internacional y sus estructuras de lavado de dinero enquistadas en economías locales legítimas.

La violencia espectacular cederá espacio a una infiltración más silenciosa y más profunda de las instituciones.

Es el patrón que históricamente siguen las organizaciones criminales maduras cuando enfrentan presión estatal intensa: se mimetizan, se diversifican y esperan.

A largo plazo, la pregunta más incómoda es si el CJNG logrará producir un nuevo liderazgo capaz de centralizar el mando o si derivará hacia una fragmentación violenta que multiplique los actores criminales en territorios hoy bajo su control. Ambos escenarios son igualmente peligrosos, aunque por razones distintas.

El día después de Mencho: México ante el espejo del vacío

El Mundial como radiografía del Estado mexicano

La Copa Mundial FIFA 2026 no es solamente un evento deportivo. Es una radiografía en tiempo real de la capacidad del Estado mexicano para garantizar seguridad en condiciones de máxima exigencia y máxima exposición internacional.

Guadalajara, sede neurálgica del torneo en México, es simultáneamente el corazón territorial e histórico del CJNG. Esa coincidencia geográfica no es menor: es una vulnerabilidad estructural que exige una respuesta de seguridad sin precedentes en la historia reciente del país.

El riesgo más real no es necesariamente un ataque espectacular. Es la extorsión sistémica silenciosa sobre la cadena de servicios del evento, la parálisis logística puntual en momentos clave, o simplemente la percepción internacional de inseguridad incontrolable que ahuyente delegaciones, patrocinadores y turistas.

Para el crimen organizado, sembrar incertidumbre es tan eficaz como sembrar violencia. Y en eso el CJNG ha demostrado ser extraordinariamente competente.

La reforma más cara del país: “la electoral”

Las políticas públicas que México no puede seguir postergando

El gobierno mexicano tiene una ventana de oportunidad estrecha para construir una respuesta estratégica real. Las propuestas siguientes no son ideales inalcanzables: son acciones concretas, viables y urgentes.

En el corto plazo, resulta indispensable activar un Centro de Fusión de Inteligencia interagencial permanente que integre a la Sedena, la Guardia Nacional, la FGR, el CNI y sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, con protocolos de información compartida en tiempo real orientados específicamente al monitoreo del CJNG y su reestructuración.

Paralelamente, las sedes del Mundial deben ser intervenidas bajo estándares antiterroristas internacionales antes del inicio del torneo, no durante.

A mediano plazo, México necesita con urgencia una política de inteligencia financiera preventiva coordinada con el Departamento del Tesoro estadounidense, orientada a congelar activos y cortar la liquidez operativa de las células que hoy compiten por el control interno del cártel.

Adicionalmente, debe diseñarse una estrategia de presencia institucional real en los territorios donde el vacío de poder criminal es más pronunciado, no con lógica de ocupación militar, sino con oferta legítima de Estado: justicia, servicios y certeza jurídica.

A largo plazo, la política de seguridad mexicana debe abandonar definitivamente el modelo reactivo y construir una doctrina de inteligencia prospectiva institucionalizada, con evaluaciones periódicas de amenaza, células de análisis especializado en crimen organizado transnacional y mecanismos de rendición de cuentas que hoy simplemente no existen.

Donde el Estado no llega; los planes de intervención que México no se ha atrevido a hacer

El costo de no decidir

México puede elegir entre dos caminos.

El primero es administrar la crisis con la inercia de siempre: reaccionar tarde, celebrar victorias parciales y esperar que la siguiente tormenta no sea tan intensa.

El segundo es asumir que el momento actual exige una transformación estructural real de la política de seguridad nacional, con visión de largo plazo, cooperación internacional genuina y voluntad política para tomar decisiones que incomodan.

El Mundial llega en meses.

El CJNG ya se está reorganizando. El reloj no espera posturas cómodas.

_____

Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

