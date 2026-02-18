México en Múnich 2026: brillante por su ausencia

En su edición de 2026, el diagnóstico no puede ser más sombrío: el informe oficial, titulado Under Destruction, describe con precisión quirúrgica cómo el orden internacional de posguerra —construido con sangre, negociación y visión durante ochenta años— está siendo desmantelado, no por guerras convencionales, sino por la política de la demolición, ese nuevo estilo de gobernar que prefiere la maza al bisturí, la destrucción la reforma, la ruptura al diálogo.

México observa desde una butaca incómoda y sin altavoces esta función.

Lo que ocurra en Múnich no es un asunto europeo lejano. Es, en muchos sentidos, el libreto de lo que ya estamos viviendo.

El peso estratégico de una conferencia que el mundo ya no puede ignorar

La Conferencia de Seguridad de Múnich nació en 1963 como un foro discreto de defensa transatlántica. Seis décadas después, se ha convertido en el termómetro más preciso de la salud del sistema internacional. Su importancia estratégica en 2026 radica no sólo en los temas abordados, sino en el momento en que se celebra: cuando la arquitectura de reglas e instituciones que gobernó la segunda mitad del siglo XX enfrenta su mayor amenaza desde la Guerra Fría, pero desde adentro.

El informe lo dice sin eufemismos: la "política de la bola demoledora" —wrecking-ball politics— se ha instalado en las democracias occidentales.

Figuras como Javier Milei con su motosierra, Elon Musk con su DOGE y, sobre todo, Donald Trump con su retiro masivo de organismos multilaterales —66 organizaciones internacionales en un solo decreto presidencial de enero de 2026, incluida la Convención Marco sobre Cambio Climático— están desmantelando estructuras que costó generaciones construir. Lo revelador del informe de Múnich es que este no es un fenómeno externo a las democracias: es un síntoma de su propio agotamiento.