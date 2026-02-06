El municipio: último eslabón del Estado, primera franquicia del narco

Es, más bien, la confirmación pública de algo que millones de mexicanos saben desde hace años: el crimen organizado no gobierna desde las sombras, gobierna desde las presidencias municipales. La acusación de vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación y la extorsión a empresas tequileras revela una verdad incómoda: en México, el poder local se ha convertido en franquicia criminal.

Tequila no es cualquier municipio.

Es un símbolo turístico, económico y cultural de alcance internacional. Que su alcalde haya sido detenido por presunta colusión con el CJNG mientras las empresas tequileras pagaban extorsiones bajo su administración muestra el nivel de impunidad que ha alcanzado la captura del Estado a nivel municipal.

Pero la pregunta incómoda es: ¿por qué se actúa en Tequila y no en los cientos de municipios donde la gobernanza criminal es permanente, visible y documentada?

El municipio: territorio sin blindaje

Los gobiernos municipales son el orden de gobierno más vulnerable a la penetración criminal por razones estructurales claras.

Primero, carecen de autonomía financiera real: dependen de transferencias federales y estatales, lo que los vuelve administrativamente débiles.

Segundo, no existe ningún mecanismo institucional para evaluar los antecedentes, patrimonio o vínculos de quienes aspiran a alcaldías, sindicaturas o regidurías. Cualquiera puede ser candidato sin que exista un filtro de seguridad nacional o evaluación de control de confianza.

Tercero, la rotación política cada tres años impide la profesionalización de cuadros administrativos. Los alcaldes llegan sin experiencia, sin equipos capacitados, y con recursos limitados para enfrentar estructuras criminales que tienen años operando en el territorio.

Cuarto, la policía municipal —cuando existe— carece de entrenamiento, salarios dignos y equipamiento. En muchos casos, los policías municipales son reclutados directamente por células criminales o cooptados mediante amenazas.

Esta combinación de debilidad institucional, ausencia de controles y recursos limitados convierte a los municipios en el eslabón más frágil de la cadena de gobierno. El crimen organizado lo sabe y lo explota sistemáticamente.