Brugada y la confusión entre percepción y realidad

La propuesta no es nueva.

Felipe Calderón intentó algo similar durante la espiral de violencia que marcó su sexenio. Entonces fracasó. Hoy, la estrategia regresa con el mismo diagnóstico equivocado: culpar al termómetro por la fiebre.

Como alguien que ha dedicado tres décadas al estudio de las dinámicas criminales y las políticas de seguridad en México, debo advertir que esta ruta no solo es ineficaz, sino peligrosa.

Confunde síntoma con enfermedad. Peor aún, subestima la inteligencia ciudadana y la función social del periodismo de seguridad. Analicemos por qué este camino está destinado al fracaso.

La nota roja como termómetro histórico de la violencia

Desde las páginas de Alarma!, en los años 40, hasta los portales digitales de hoy, la nota roja ha cumplido una función que trasciende el morbo: documentar la violencia cotidiana que las cifras oficiales muchas veces ignoran o maquillan.

En colonias populares, mercados y transporte público, la nota roja ha sido durante décadas la única fuente de información sobre crímenes que las autoridades minimizan o archivan sin investigar.

Históricamente, este género periodístico ha visibilizado patrones delictivos, zonas de riesgo y fallas estructurales en la procuración de justicia. Cuando las estadísticas oficiales tardaban meses en publicarse —o simplemente no existían—, la nota roja alertaba a las comunidades. Eliminarla o reducirla no borra la violencia; solo la vuelve invisible para quienes diseñan políticas públicas desde oficinas alejadas de la realidad.