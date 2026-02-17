Jueces sin rostro, ¿qué son y por qué vuelven al debate en México?

Esta figura no es nueva ni exclusiva de México. En distintos momentos, varios países recurrieron a esquemas similares en contextos de violencia extrema. En Italia, por ejemplo, durante la lucha contra la mafia, el Estado fortaleció esquemas de protección para jueces y fiscales que conocían asuntos de alto riesgo, aunque privilegiando siempre la visibilidad institucional de la función jurisdiccional. En Perú, durante la etapa más crítica del terrorismo, se implementaron tribunales sin rostro como medida excepcional, con jueces cuya identidad era reservada para evitar represalias. En Colombia, en ciertos procesos relacionados con grupos armados y narcotráfico, también se adoptaron mecanismos extraordinarios de protección judicial.

Estos ejemplos ya se discutían en el debate jurídico mexicano desde hace años, precisamente para advertir que se trataba de medidas de excepción, pensadas para contextos muy específicos de violencia sistemática contra el aparato judicial. La enseñanza comparada fue clara: el anonimato judicial podía ofrecer protección inmediata, pero también generaba serias tensiones con el debido proceso, la transparencia y el derecho de defensa, especialmente cuando se prolongaba en el tiempo o se normalizaba.

El problema de fondo es que la justicia, en un Estado constitucional, no solo debe ser imparcial, también debe ser visible y transparente. Saber quién juzga forma parte de las garantías del proceso. Permite exigir responsabilidad, vigilar la independencia judicial y fortalecer la confianza pública en las decisiones. Cuando el juez se vuelve anónimo, la justicia corre el riesgo de percibirse como más opaca, incluso si sus resoluciones están jurídicamente fundadas.

Hace aproximadamente una década, cuando el tema comenzó a discutirse en México, se planteaba que recurrir a jueces sin rostro no solucionaba el verdadero problema, es decir, la incapacidad del Estado para garantizar condiciones reales de seguridad para quienes imparten justicia. Es decir, el anonimato del juzgador podía interpretarse más como un síntoma institucional que como una solución estructural.