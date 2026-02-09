Justicia cívica: bonita en el papel, desastrosa en las calles

Más que un error aislado, el caso es síntoma de un problema estructural: la mala comprensión e implementación del sistema de justicia cívica en México.

El modelo en el papel: promesas incumplidas

El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, aprobado en 2019, prometía transformar la atención de faltas administrativas mediante mecanismos restaurativos. Su objetivo era intervenir tempranamente en conductas de bajo impacto —riñas, consumo de alcohol en vía pública, grafiti, escándalos— para mejorar la convivencia social y prevenir trayectorias delictivas.

Seis años después, los resultados son pobres. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) muestran que la percepción de conflictos vecinales se mantiene prácticamente intacta: entre 30% y 35% de la población reporta altercados. Las faltas administrativas que el modelo buscaba reducir siguen siendo cotidianas.

Más grave aún, no existe evidencia estadística que demuestre que la justicia cívica haya logrado frenar la progresión de infractores administrativos hacia conductas delictivas. El modelo apostó por la prevención temprana, pero ningún municipio construyó sistemas de seguimiento que permitan comprobar si esa hipótesis se cumple. La teoría quedó sin verificación empírica.

Recursos fantasma: el destino de las multas

El Modelo Nacional establece que los recursos provenientes de multas administrativas deben destinarse prioritariamente al fortalecimiento policial y a programas de prevención. En la práctica, esto no ocurre. En la mayoría de los municipios, dichos recursos ingresan a bolsas generales de gasto corriente, sin etiquetación ni transparencia.

El resultado es una paradoja: municipios que presumen justicia restaurativa mientras operan con policías mal pagadas, con déficit de personal, equipamiento obsoleto y sin sistemas digitales de registro. Si los recursos de multas realmente se canalizaran a seguridad, existirían corporaciones fortalecidas. En su lugar, hay policías precarias que compensan su debilidad institucional con actos mediáticos.

La pregunta incómoda permanece abierta: ¿cuánto dinero generan las multas administrativas en ciudades como Morelia, Guadalajara o Monterrey, y por qué sus policías siguen operando con estándares del siglo pasado?