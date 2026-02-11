Seguridad y protesta. Hacia un modelo de vigilancia respetuosa en movilizaciones sociales

Mientras centenares de manifestantes bloquean la circulación demandando justicia por desapariciones forzadas, miles de ciudadanos permanecían impedidos de ejercer su derecho a la libre circulación y acceso a servicios básicos.

Esta situación ilustra el dilema constitucional contemporáneo: ¿cómo conciliar el derecho a la manifestación pacífica con los derechos de terceros no participantes?

La protesta social constituye un termómetro democrático insustituible.

Sin embargo, la ausencia de marcos regulatorios claros genera conflictos donde el ejercicio legítimo de un derecho anula sistemáticamente otros igualmente protegidos constitucionalmente. La infiltración de grupos violentos en movilizaciones pacíficas agrava esta problemática, difuminando la distinción entre manifestación legítima y conductas delictivas.

Marco regulatorio: restricciones proporcionales sin criminalización

La implementación de restricciones específicas a las movilizaciones resulta imperativa, no como instrumento represivo sino como mecanismo garante de convivencia democrática.

El derecho a manifestarse encuentra sus límites naturales en la colisión con derechos fundamentales concurrentes: libre tránsito, acceso a servicios de emergencia médica y protección del patrimonio.