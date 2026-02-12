Drones del narco vs. globos de fiesta; elige tu mentira favorita

Cuatro horas después, una versión filtrada a medios locales: fue un globo de fiesta. Un maldito globo metalizado con forma de estrella. Eso, según fuentes anónimas de la Administración Federal de Aviación, justificó paralizar un aeropuerto internacional, desviar docenas de vuelos y activar protocolos de emergencia.

¿Un globo de fiesta? ¿En serio?

Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado genérico sobre "colaboración binacional". La Guardia Nacional guardó silencio sepulcral. La Patrulla Fronteriza no confirmó ni desmintió nada sustantivo. Y los ciudadanos de ambos lados de la frontera quedamos en medio de dos narrativas igualmente convenientes: Estados Unidos culpando a México de amenazas fantasma, y México sosteniendo una soberanía territorial que existe solo en discursos oficiales.

Bienvenidos a la posverdad binacional, donde ambos gobiernos mienten por omisión, manipulan por ambigüedad y administran el miedo ciudadano como herramienta de control político.

La evolución real que nadie quiere reconocer

Mientras las autoridades debaten si fue un globo o un dron, la historia verificable grita verdades incómodas. En marzo de 2017, el Cártel Jalisco Nueva Generación lanzó explosivos desde drones en Tepalcatepec, Michoacán.

No fue un globo.

Fueron artefactos militarizados. Para 2020, los cárteles fabricaban drones capaces de cargar cinco kilogramos de explosivos, volar diez kilómetros y operar de manera autónoma. No fueron globos. Fueron sistemas de armas.

Entre 2020 y 2024, los reportes se multiplicaron exponencialmente: drones cruzando la frontera con fentanilo, sobrevolando posiciones militares, coordinando ataques en Michoacán, Guerrero, Jalisco. ¿La respuesta de México? "Tenemos el control". ¿Evidencia del control?

Cero estadísticas públicas, cero desmantelamientos reportados con transparencia, cero rendición de cuentas. ¿La respuesta estadounidense? "Estamos monitoreando". ¿Evidencia del monitoreo? Información clasificada que convenientemente nunca llega al público.