El sistema penitenciario mexicano, manual de autogobierno criminal

El diagnóstico: cuando las cárceles dejaron de ser del Estado

Durante 2025, los sistemas penitenciarios federal y estatales consolidaron dinámicas que llevaban años gestándose. Las cárceles se convirtieron en nodos operativos del crimen organizado, desde donde se coordinan extorsiones, homicidios y economías ilícitas. Este fenómeno no es homogéneo y presenta diferencias clave según el nivel de gobierno responsable.

Los penales federales, administrados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, concentran a internos de alta peligrosidad, delincuentes de cuello blanco y sentenciados por delitos federales. Operan catorce Centros Federales de Readaptación Social con alrededor de 28,000 internos.

Aquí el problema central no es la sobrepoblación, sino la corrupción institucional. Pese a mayores recursos y protocolos, persisten filtraciones que permiten comunicación externa, privilegios ilegales y control criminal.

Las extorsiones telefónicas desde prisión, el ingreso de armas y drogas, y las riñas mortales evidencian fallas estructurales. La fuga de Joaquín Guzmán en 2015 sigue siendo símbolo de una red de complicidades profundas. En 2025 hubo mejoras tecnológicas, pero el fondo no cambió: custodios mal pagados, sin carrera profesional sólida, siguen siendo vulnerables a sobornos que superan con facilidad su ingreso anual.

El panorama en penales estatales es aún más crítico. México cuenta con cerca de 240 centros estatales que alojan aproximadamente 215 mil personas privadas de libertad. Ahí confluyen sobrepoblación extrema, infraestructura precaria, presupuestos mínimos y ausencia casi total de programas de readaptación. Algunos operan al ciento cincuenta por ciento de su capacidad.

En estos espacios, el autogobierno criminal se institucionalizó. Grupos delictivos controlan áreas internas, cobran cuotas por servicios básicos y administran economías ilegales. La violencia es el principal mecanismo de control. Las masacres registradas en distintos estados no son accidentes, sino disputas por el dominio del penal. El Estado observa, reacciona tarde y rara vez recupera el control.