Puebla. Territorio disputado, discurso blindado

Los agresores rentaron durante un mes un departamento de lujo en la zona del Parque del Arte. Desde ahí vigilaban a su objetivo real, acumulaban evidencia fotográfica y preparaban la emboscada con una meticulosidad que contradice cualquier narrativa de crimen espontáneo o marginal. Eso no es un ajuste de cuentas impulsivo.

Es una operación sostenida, logística, financiada, ejecutada en el corazón de la ciudad próspera, donde Puebla presume de sí misma y donde el Estado presume de controlar el territorio. Ese contraste es el verdadero escándalo.

¿Incidente aislado o pauta estructural?

Para responder esta pregunta con honestidad hay que abrir los archivos incómodos.

Durante 2025, al menos 135 personas perdieron la vida a manos del crimen organizado en Puebla, lo que equivale a una ejecución vinculada a estructuras delictivas cada 30 horas.

La capital del estado encabezó los municipios con más homicidios, con 186 casos registrados en el año. Al mismo tiempo, expertos advierten que el fenómeno se ha complejizado: hay registros de balaceras y homicidios en zonas como Lomas de Angelópolis, supuestamente seguras y de alto poder adquisitivo. El riesgo ya no está confinado a los márgenes urbanos.

La disputa territorial entre organizaciones criminales que operan en el estado ha expandido su radio de acción con una claridad que el discurso oficial se niega a nombrar.

En los últimos meses se han encontrado cadáveres emplayados con mensajes de grupos criminales en Puebla y su zona conurbada.

Lo de Angelópolis no es una anomalía geográfica ni social: es el resultado acumulado de una presencia delictiva organizada que lleva tiempo instalada en el estado, que opera con inteligencia propia y que ha comenzado a cobrar sus cuentas donde antes no se atrevía.