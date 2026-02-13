Democracia capturada. Cómo el narco llegó a tu ayuntamiento

Es la fotografía de una herida abierta en el sistema político mexicano: la infiltración sistemática del crimen organizado en las estructuras de gobierno local. La pregunta incómoda persiste: ¿cómo llegaron ahí? La respuesta está en los vacíos institucionales que convierten las candidaturas municipales en puertas giratorias para la delincuencia.

Controlar una alcaldía significa dominar permisos, administrar policías locales y garantizar impunidad territorial. No hablamos de corrupción tradicional, sino de captura institucional: el crimen organizado no soborna al Estado, lo ocupa desde el proceso de selección de candidatos y el financiamiento opaco de sus campañas.

El filtro que no filtra: cómo blindar las candidaturas

Los partidos políticos eligen candidatos con márgenes de discrecionalidad preocupantes. Un candidato puede llegar a la boleta sin verificación patrimonial seria, sin revisar vínculos familiares o empresariales, sin analizar su trayectoria pública.

La solución comienza con protocolos obligatorios de debida diligencia. Los partidos deben implementar unidades de inteligencia que revisen patrimonio inexplicable, vínculos con personas investigadas y presencia en zonas de disputa criminal, cruzando información con la FGR, la UIF y fiscalías estatales.

El INE debe tener facultades para vetar candidaturas cuando existan indicios fundados de vínculos criminales. Otros países latinoamericanos lo han implementado sin vulnerar derechos políticos, operando con garantías de audiencia y revisión judicial.

La trastienda electoral: cuartos de guerra y dinero invisible

La infiltración ocurre también en los cuartos de guerra, donde el dinero criminal encuentra su cauce más efectivo. Estos espacios coordinan campañas, pagan brigadas y almacenan materiales, pero operan al margen de fiscalización real. ¿Quién audita el inmueble prestado por un empresario local? ¿Quién verifica que la bodega no pertenece a una empresa fachada?