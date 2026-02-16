La capital del caos bien organizado

La imagen no era la de una funcionaria descuidada. Era la de una autoridad territorialmente legítima a la que el propio diseño institucional había dejado sin escudo.

Rojo de la Vega esperó una hora la llegada de representantes del Gobierno central, quienes supuestamente acudirían a dialogar sobre los permisos irregulares.

No llegaron. Ninguna patrulla se pudo detener para apoyarlos, aunque en el lugar se encontraban policías de la demarcación.

La escena condensa, en un solo episodio, el problema estructural que este texto analiza: en la Ciudad de México, el alcalde ve el problema, lo conoce, lo padece junto con sus vecinos, pero no manda sobre quienes podrían resolverlo.

El alcalde sabe, pero no puede

Cuauhtémoc es la demarcación más densa y compleja de la capital. Concentra el Centro Histórico, los corredores de comercio informal más disputados, las redes de líderes que históricamente han hecho de la vía pública su feudo político.

Rojo de la Vega conoce esa geografía criminal con una granularidad que ningún funcionario centralizado en el edificio de Liverpool 123 quiere controlar.

Y aun así, las alcaldías, pese a ser el primer nivel de contacto con la población, no poseen mando operativo real sobre las fuerzas policiales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana concentra las decisiones estratégicas, los recursos y la operación, reduciendo a las alcaldías a simples instancias de coordinación.

El resultado es una autoridad de papel.

La alcaldesa puede convocar operativos, puede pedir retiro de puestos, puede transitar en vivo por Instagram; pero no puede girar una orden directa a los elementos policiales para que actúen en su respaldo inmediato.