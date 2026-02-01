Publicidad

México

Morena pide a diputados unidad y lealtad; alista reglas rumbo a 2027

La presidenta de Morena adelantó que para la próxima elección las y los candidatos en Morena serán elegidos por encuesta, pero pidió a evitar fracturas y poner en primer lugar el proyecto.
dom 01 febrero 2026 02:43 PM
Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, llamó a la unidad en el partido al asistir a la plenaria en la Cámara de Diputados, donde fue acompañada por el legislador Ricardo Monreal. (Foto: @PartidoMorenaMx en X)

Luisa Alcalde, presidenta nacional de Morena, llamó a las y los integrantes del partido a priorizar la unidad y no permitir fracturas en la competencia por un cargo político, ante la próxima definición de las reglas para la elección de candidatas y candidatos en el proceso electoral de 2027.

"A todos nos tiene que quedar claro que por encima de nuestro deseo legítimo, nuestra aspiración legítima de participar, por encima de eso está el proyecto del país y que espacios para participar hay distintos y hay diversos, no tiene que llevarnos eso a ninguna división

“Nuestra lealtad al proyecto debe ser absoluta, no tenemos derecho a fallar”, dijo ante legisladores de Morena.

Al asistir a la reunión plenaria en la Cámara de Diputados, indicó que la elección de quienes encabecen las candidaturas será por encuesta.

"Próximamente habrá Consejo Nacional para que podamos poner las reglas sobre el proceso del 27, pero les adelanto que, como ya ha sido regla en nuestro partido y en nuestro movimiento, la idea es que todas y todos quienes quieran participar puedan levantar la mano y que el proceso de selección sea a través de encuestas libres y transparentes que permitan que la gente decida quiénes son nuestros mejores perfiles", explicó Alcalde.

La líder de Morena llamó a apoyar la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone la elección de las y los diputados plurinominales, que suelen ser designados directamente por las cabezas de los partidos.

"Creo que aquí nadie estará en desacuerdo de que los plurinominales sean electos, elegidos exclusivamente por la cúpula de los partidos, a contentillo, no es algo que fortalezca a la democracia.

“Hay diferentes ejemplos de diferentes esquemas para poder tener una representación proporcional, pero no de una decisión unilateral de las dirigencias de los partidos. Miren que se los digo como presidenta de Morena. Si fuera por mí yo pongo a todos, pero no es el caso”, afirmó Alcalde.

Dicha reforma es motivo de controversia debido al rechazo por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aliados de Morena, quienes se pronuncian en contra de los cambios sobre legisladores plurinominales y la reducción de presupuesto.

Al requerir la reforma electoral del voto a favor por mayoría calificada para su aprobación, los pronunciamientos del PT y PVEM ponen en duda si será aprobada.

Alcalde presumió que ya se rebasó la meta de 10 millones de personas afiliadas a nivel nacional al alcanzar 11 millones y sostuvo que de estos 1.6 millones de afiliados son jóvenes de 18 a 29 años.

"La famosa Generación Z, que dice la derecha que está con ellos, que iban a marchar, que estaban contra el Gobierno y contra la presidenta, aquí está, un millón 600,000 jóvenes de nuestro movimiento que representan esa generación", destacó Alcalde.

