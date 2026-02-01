Morena pide a diputados unidad y lealtad; alista reglas rumbo a 2027

Al asistir a la reunión plenaria en la Cámara de Diputados, indicó que la elección de quienes encabecen las candidaturas será por encuesta.

"Próximamente habrá Consejo Nacional para que podamos poner las reglas sobre el proceso del 27, pero les adelanto que, como ya ha sido regla en nuestro partido y en nuestro movimiento, la idea es que todas y todos quienes quieran participar puedan levantar la mano y que el proceso de selección sea a través de encuestas libres y transparentes que permitan que la gente decida quiénes son nuestros mejores perfiles", explicó Alcalde.

Resultados contundentes: Morena supera metas de afiliación



En el marco de la IV Plenaria de la Cámara de Diputados, se realizó un recuento estratégico sobre el crecimiento del partido.



Gracias al trabajo territorial, logramos rebasar la barrera de los 10 millones, llegando hoy… pic.twitter.com/0eNIZxJgh5 — Morena (@PartidoMorenaMx) February 1, 2026

La líder de Morena llamó a apoyar la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone la elección de las y los diputados plurinominales, que suelen ser designados directamente por las cabezas de los partidos.

"Creo que aquí nadie estará en desacuerdo de que los plurinominales sean electos, elegidos exclusivamente por la cúpula de los partidos, a contentillo, no es algo que fortalezca a la democracia.

“Hay diferentes ejemplos de diferentes esquemas para poder tener una representación proporcional, pero no de una decisión unilateral de las dirigencias de los partidos. Miren que se los digo como presidenta de Morena. Si fuera por mí yo pongo a todos, pero no es el caso”, afirmó Alcalde.

Dicha reforma es motivo de controversia debido al rechazo por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), aliados de Morena, quienes se pronuncian en contra de los cambios sobre legisladores plurinominales y la reducción de presupuesto.